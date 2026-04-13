“No es de Andy”: Yina Calderón abre polémica al reafirmar el presunto embarazo de Lina Tejeiro

El mundo del entretenimiento nacional se encuentra conmocionado ante los más recientes rumores que afirman que la actriz y presentadora Lina Tejeiro se encuentra en estado de embarazo, pues la mujer ha optado por mantenerse alejada de las redes sociales en los meses más recientes.

A la discusión se sumó la creadora de contenido Yina Calderón, quien tomó sus redes sociales para afirmar que dicho rumor era cierto y revelar la que sería la identidad de la presunta pareja de la mujer.

¿Qué dijo Yina sobre Lina Tejeiro?

No cabe duda de que Yina Calderón se ha convertido en una de las creadoras de contenido más polémicas en todo el país a raíz de la contundente crítica que protagoniza en cada uno de sus contenidos. Lina Tejeiro ha sido una de las figuras sobre las que más ha hablado y comentado por lo que, en más de una ocasión, la actriz ha tomado sus redes para responderle.

Actualmente, han surgido nuevos rumores que afirman el presunto estado de embarazo de la también presentadora, pues su ausencia en internet ha alimentado las especulaciones entre sus más fieles fanáticos.

Recientemente, Calderón compartió nuevos contenidos en sus redes en donde afirmó que Tejeiro sí estaría en estado de embarazo. Sin embargo, recalcó que no se trataría de Andy Rivera, pues recordó que ambos famosos protagonizaron una de las relaciones más mediáticas a nivel nacional.

“Ya tengo la información, adivine quién está embarazada (...) Lina Tejeiro y no es de Andy Rivera. No tengo la culpa de que los chismes lleguen a mí, ella buscando portada de revista para dar la primicia y yo la doy primero”, explicó Calderón.

Hasta el momento, Tejeiro no se ha pronunciado al respecto en sus redes sociales por lo que todavía no es confirmado que se encuentre en estado de embarazo. Tampoco se conoce la identidad del que sería su nueva pareja, pues se presume que se trataría del empresario musical Daniel Gómez.

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¿Cuál fue la última aparición en público de Lina Tejeiro?

La ausencia de la mujer en redes se ha convertido en un factor que ha aumentado las dudas entre sus seguidores. Sin embargo, varios han recalcado la que fue su última aparición en público ya que habría sido en las grabaciones de MasterChef Celebrity junto a Emiro Navarro.