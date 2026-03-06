Bogotá recibe a los mejores bailarines urbanos de Colombia en la final de Red Bull Dance Your Style

El Parque de Usaquén de Bogotá se convertirá este sábado 6 de junio en el epicentro del street dance colombiano con la disputa de la segunda Final Nacional de Red Bull Dance Your Style Colombia. El evento reunirá a algunos de los mejores exponentes del baile urbano del país en una competencia donde la improvisación, la creatividad y la conexión con el público serán determinantes.

La jornada definirá al bailarín o bailarina que representará a Colombia en la Final Internacional del certamen, programada para octubre en Zúrich, Suiza.

Las puertas del evento abrirán desde las 3:00 p.m. y una hora después comenzará oficialmente la competencia en uno de los espacios más reconocidos de Bogotá. La expectativa gira alrededor de un formato que rompe con muchas de las reglas tradicionales de las competencias de danza.

RELACIONADO Karol G publicó foto en sus redes y fanáticos afirman que se le observa junto a Feid

Aquí no existen coreografías previamente montadas, listas musicales anticipadas ni jurados especializados tomando la decisión final. Todo depende de la capacidad de adaptación de los participantes y del respaldo de la audiencia.

¿Qué hace diferente a Red Bull Dance Your Style?

Una de las principales particularidades del formato es la música sorpresa. Los competidores deben improvisar frente a canciones que desconocen previamente, reaccionando en tiempo real a ritmos que pueden pasar por géneros tan distintos como funk, pop, disco, hip hop, rock y otras corrientes musicales.

Las batallas enfrentan a bailarines provenientes de diferentes estilos del street dance, quienes deben combinar técnica, personalidad, lectura musical y resistencia física para intentar conquistar al público.

A diferencia de otros torneos, el veredicto no recae en un panel de expertos. Son los asistentes quienes definen al ganador mediante su voto, convirtiendo cada presentación en una experiencia mucho más interactiva y emocional.

Ese componente de incertidumbre ha sido uno de los elementos que le ha permitido a Red Bull Dance Your Style ganar reconocimiento internacional y consolidarse como una plataforma importante dentro de la cultura urbana.

¿Quiénes competirán por representar a Colombia en Suiza?

La Final Nacional contará con bailarines clasificados a través de diferentes eventos realizados en varias ciudades del país. Medellín aportará nombres como Niche, Repo La Kimera, Nevil y El Chumi.

Desde Cali llegarán Sharay, Lord, Popping Mi Colta y Dani Osorio, mientras que Barranquilla tendrá representación con Mac Junior. Bogotá, por su parte, contará con Manu Flor, Vikey Wind y Peke.

A ellos se sumarán cuatro invitados especiales por medio de los llamados wildcards, que completarán el grupo definitivo de 16 competidores.

El premio en juego va mucho más allá del reconocimiento nacional. Quien logre imponerse en el Parque de Usaquén obtendrá el derecho de representar a Colombia en la Final Internacional de Zúrich, donde compartirá escenario con algunos de los mejores bailarines urbanos del mundo.