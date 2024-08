¡Otro tatuaje! Yina Calderón se tatuó la cara y reveló por qué lo hizo

La polémica influenciadora Yina Calderón ha vuelto a ser noticia, esta vez por compartir con sus seguidores en redes sociales cómo avanza el proceso de eliminación de los tatuajes que tiene en su rostro.

A través de su cuenta de Instagram, la joven empresaria y DJ ofreció detalles sobre su tercera sesión de tratamiento, mostrando satisfacción con los resultados obtenidos hasta el momento. Sin embargo, lo que realmente captó la atención de sus seguidores fue una confesión inesperada sobre la razón que la llevó a tatuarse el rostro.

El progreso en la eliminación de los tatuajes de Yina Calderón

En sus historias de Instagram, Yina Calderón dio una actualización sobre el estado de sus tatuajes faciales, afirmando que el proceso de eliminación estaba avanzando de manera exitosa. "Hoy tenemos eliminación de tatuajes", comentó Yina con entusiasmo. La influenciadora mostró su rostro sin maquillaje, destacando cómo el pigmento de uno de sus tatuajes, una rosa, había disminuido visiblemente.

Calderón también reveló que este 23 de agosto se sometería a la tercera sesión del tratamiento para eliminar los tatuajes. Esta revelación despertó gran interés entre sus seguidores, quienes han estado atentos a cada paso de su transformación.

La confesión detrás de los tatuajes en su rostro

Mientras esperaba que la anestesia local hiciera efecto antes de iniciar la sesión, Yina Calderón aprovechó para compartir una reflexión con sus seguidores sobre el motivo que la llevó a tatuarse el rostro años atrás. Según contó, en ese momento estaba influenciada por las personas con las que se rodeaba, quienes la animaron a tomar una decisión de la que ahora se arrepiente profundamente.

"El día que me hice los tatuajes en el rostro, estaba rodeada de gente que no me quería", confesó Calderón. Explicó que, lejos de disuadirla, estas personas la incentivaban a hacerse más tatuajes. "Antes me decían: tatúese más, tatúese más", recordó con cierto pesar.

Yina Calderón no ocultó su arrepentimiento por haber tatuado su rostro, un error que ahora está corrigiendo a través de un doloroso proceso de eliminación. Su historia ha resonado con muchos de sus seguidores, quienes han expresado su apoyo en esta nueva etapa de su vida.

Este capítulo en la vida de Yina Calderón destaca la importancia de las influencias en las decisiones personales y cómo, a pesar de los errores del pasado, siempre es posible buscar una segunda oportunidad.