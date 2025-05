Yina Calderón habló desde el quirófano y envió desgarrador mensaje antes de cirugía delicada

Tras su reciente salida de La Casa de los Famosos Colombia, la empresaria e influenciadora Yina Calderón reveló a sus seguidores una dolorosa realidad: se sometió a una compleja intervención quirúrgica para la extracción de biopolímeros.

La DJ, quien ya había manifestado intensos dolores durante su estadía en el reality, compartió conmovida los momentos previos a su entrada al quirófano, haciendo un llamado urgente a sus fans para que oren por ella y, más importante aún, para concientizar sobre los peligros de estas sustancias.

Yina Calderón envió mensaje desde la sala de cirugía

Minutos antes de iniciar el procedimiento quirúrgico, Yina Calderón se mostró visiblemente afectada en sus historias de Instagram.

Con nervios, pero con una determinación palpable, confesó el calvario que ha estado viviendo.

"Yo estoy en sala de cirugía ya, no estoy triste, pero sí estoy con mucho dolor", expresó, dando cuenta de la severidad de su condición.

La influenciadora no dudó en mostrar a sus seguidores el impacto de esta sustancia tóxica en su cuerpo, incluso con imágenes donde el médico a cargo explicaba las afectaciones.

"He estado con mucho dolor y tengo una cirugía muy grande" reiteró, subrayando la magnitud del desafío que enfrentaba.

El contundente mensaje de Yina Calderón a sus seguidores tras dura experiencia con los biopolímeros

Más allá de su propia angustia, Yina Calderón aprovechó este momento tan vulnerable para lanzar una poderosa advertencia a su audiencia.

Les imploró que no se inyecten sustancias extrañas en el cuerpo para evitar pasar por una situación tan difícil como la suya.

"Por favor no se pongan nada atrás, hagan ejercicio, prótesis, grasa, pero nada raro, miren el veneno que yo tengo", enfatizó con la voz entrecortada, buscando que su experiencia sirva de lección.

La empresaria confesó sentirse "mal" y haber llorado del dolor, pero se mostró optimista sobre su recuperación, con la meta de "volver sayayinas".

Para Calderón, el aspecto físico es lo de menos en esta intervención; su única prioridad es liberarse del dolor. "A mí no me importa quedar totalmente plana, me importa que me saquen ese veneno, he tenido mucho dolor" Les encargo la rezada, concluyó.