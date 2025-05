Yina Calderón se despachó contra Westcol tras su salida de la Casa de los Famosos

La reciente eliminación de Yina Calderón de La Casa de los Famosos Colombia no solo sorprendió a sus seguidores, sino que también reavivó viejas tensiones con figuras del entretenimiento digital.

En especial, una con quien ya había cruzado palabras antes de su ingreso al reality: el streamer antioqueño Westcol.

Tras su salida, Yina se enteró de que el creador de contenido había impulsado en redes sociales una campaña con el objetivo de que fuera ella, y no Karina García, quien abandonara primero el programa. La noticia no pasó desapercibida para la empresaria, quien decidió responder de manera directa y fiel a su estilo.

La respuesta de Yina Calderón a Westcol

Yina volvió a estar en El After de La Casa de los Famosos en la noche del jueves 15 de mayo, el cual es presentado por Karen Sevillano y Vicky Berrío. Allí, Yina aprovechó para referirse a la campaña de Westcol con un mensaje cargado de sarcasmo.

“Westcol, no sé qué pasa contigo, tal vez te gusto, a mí no me gustas tú, porque no me gustan cachetones y bajitos; dinero, pues tengo yo… Entonces, mándame la hoja de vida y yo la analizo, mi amor, porque subí de categoría, si me sirves te respondo", expresó entre risas, desatando risas en el set.

Yina Calderón va por nuevos rivales

Lejos de mostrarse afectada, la ex participante aseguró estar lista para nuevos retos, y hasta lanzó una advertencia: “Ya quiero pelear con villanos internacionales”, dijo en tono irónico, esperando la oportunidad de ir a un reality internacional.

Con esta declaración, Yina deja claro que su eliminación no es el final de su presencia mediática, sino el comienzo de un nuevo capítulo lleno de confrontaciones y, probablemente, más polémicas por venir.