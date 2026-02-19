Yina Calderón rompió el silencio tras no se incluida en famoso reality internacional

El mundo del entretenimiento se encuentra conmocionado ante la más reciente polémica que ha sido protagonizada por Yina Calderón, quien había sido confirmada para participar en un famoso reality internacional en el que iba a compartir con una gran variedad de celebridades internacionales.

No obstante, en los días más recientes, se dio a conocer que la famosa no iba a participar tras haber sido confirmada. Esto desató toda una ola de reacciones en redes ya que varios internautas manifestaron que la presencia de Calderón era una de las más esperadas en el juego.

¿Qué pasó con Yina Calderón?

La mujer decidió realizar un live en sus redes sociales en donde habló sobre las razones por las que no logró ingresar y su sentimiento de tristeza tras no haber ingresado a la competencia como una jugadora.

No obstante, reveló que tras haber sido eliminada del casting, recibió una oferta de trabajo, por parte del mismo reality, con la que ahora se convertirá en panelista del programa.

"Tengo mi contrato de cuatro meses de trabajo seguido muy bien paga, yo creo que de las mejores pagas. Estoy muy cómoda y, aunque hago reality shows y hago polémica, a veces también te cansas y dices: 'Ay, qué chévere iniciar una carrera diferente', y es un paso gigante”, manifestó la mujer.

Así mismo, recalcó su asombro ante la oportunidad y la confianza que dichos productores pusieron en ella, pues explicó que al tener experiencia como jugadora también se encuentra dispuesta a explorar otro de sus talentos que podrán llevarla a abrir “nuevas puertas”.

“Es una oportunidad de poder crecer de otra manera, y yo solamente tengo agradecimientos para Telemundo. No tengo nada que decir, yo acato las decisiones, acato lo que se me diga y acato lo que haya que hacer", concluyó.

Es por esto que Calderón ahora se ha encargado de compartir detalles inéditos de su participación en las galas del programa y del rumbo que está tomando la competencia sin su presencia.

Yina Calderón desata críticas en redes

Por supuesto, la polémica decisión del programa extranjero generó un gran debate en redes sociales ya que cientos de internautas manifestaron su asombro por la radical decisión que frustró los planes de la mujer.

Así mismo, a esto se sumaron las reacciones ante la vestimenta que usó para ingresar al reality ya que la llegaron a comparar con distintos animales por las puntas de su traje.