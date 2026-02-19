CANAL RCN
Colombia

Artista urbano falleció tras ser atacado a tiros en un centro comercial de Cartagena: esto se sabe

Un joven que buscaba salir adelante con la música fue interceptado por hombres armados, quienes acabaron con su vida.

Felo Millones asesinado en Cartagena
FOTO: Freepik | Redes sociales

Noticias RCN

febrero 19 de 2026
08:38 a. m.
Hay consternación en la industria musical de Cartagena tras conocerse el fallecimiento de un joven artista que buscaba destacar en la escena del trap como cantante y productor de este género urbano.

DJ Dever revela detalles de su secuestro: "Nos tuvieron todo el tiempo con los ojos tapados"
DJ Dever revela detalles de su secuestro: "Nos tuvieron todo el tiempo con los ojos tapados"

Se trata de Andrés Felipe Manjarres, conocido artísticamente como 'Felo Millones', quien desde hace años venía trabajando en su carrera musical y había venido consolidándose con algunas colaboraciones y presentaciones en establecimientos comerciales.

¿Qué pasó con el artista Felo Millones?

De acuerdo al reporte de las autoridades, Manjarrés se encontraba caminando por un centro comercial de la ciudad de Cartagena, cuando hombres armados lo interceptaron y sin mediar palabra lo atacaron con arma de fuego, dejándolo sin vida en el lugar de los hechos.

Su familia indicó que la honras fúnebres de Felo Millones se llevarán a cabo este 19 de febrero sobre las 3 de la tarde en el cementerio Jardines de Cartagena, donde le darán el último adiós junto a colegas y conocidos de la escena musical.

Reconocido cantante colombiano está de luto: este fue su desgarrador mensaje tras una pérdida inesperada
Reconocido cantante colombiano está de luto: este fue su desgarrador mensaje tras una pérdida inesperada

Tristes mensajes tras la muerte de Felo Millones

En redes sociales, seguidores y conocidos del joven artista enviaron mensajes de solidaridad, lamentando lo sucedido. La organización Altavida de Cartagena, que promueve la música como herramienta para que los jóvenes salgan adelante, expresaron sus condolencias.

Desde Altavida nos duele profundamente que se apague el sueño de un artista que tenía tanto por dar. Nuestro propósito siempre fue acompañarlo, apartarlo de los entornos que no construyen y enfocarlo plenamente en la música, en el arte y en el crecimiento personal.

Otro de los mensajes fue el de el artista conocido como El Maynor, quien hizo la última colaboración con Felo Millones. "Como dueles, hermano. Tantos sueños, promesas, desveladas y entristecidas noches. Como tú mismo dijiste, la música es la única salida", escribió.

