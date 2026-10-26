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Fiscalía abrió noticia criminal por presuntas irregularidades en el Dapre: citará a Angie Rodríguez y Laura Sarabia

Entre los hechos que serán investigados están las denuncias sobre presunta contratación irregular de mujeres y las declaraciones de Angie Rodríguez.

Fiscalía abrió noticia criminal por presuntas irregularidades en el Dapre: citará a Angie Rodríguez y Laura Sarabia
Foto: Dapre / AFP

Yhonay Díaz

octubre 26 de 2026
08:14 a. m.
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En las últimas horas, la Fiscalía abrió una noticia criminal para investigar formalmente posibles irregularidades que se habrían presentado en el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) y en otras entidades públicas durante el gobierno de Gustavo Petro.

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La indagación busca esclarecer la presunta contratación irregular de mujeres y las delicadas denuncias realizadas por la exdirectora del Dapre, Angie Rodríguez.

Noticias RCN conoció que la investigación quedó a cargo de una fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia, quien contará con el respaldo de un equipo especializado para adelantar las actuaciones correspondientes.

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Fiscalía citará a Angie Rodríguez y Laura Sarabia

Como parte de las primeras medidas, la Fiscalía anunció que citará a las exdirectoras del Dapre Angie Rodríguez y Laura Sarabia.

Asimismo, serán convocados otros funcionarios y exfuncionarios de la entidad, así como personas que podrían tener relación con los hechos que son materia de investigación.

La citación de las dos exdirectoras forma parte de las diligencias iniciales previstas por el ente investigador para avanzar en el esclarecimiento de las presuntas irregularidades.

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Las polémicas denuncias de Angie Rodríguez

Angie Rodríguez en abril del año en curso encendió el ventilador al señalar presuntas irregularidades dentro del equipo presidencial, generando un escándalo que expuso presuntas tensiones internas.

La situación se suma a una extensa lista de funcionarios y exfuncionarios cercanos al mandatario que enfrentan investigaciones judiciales.

De acuerdo con sus declaraciones, dentro del gobierno del expresidente Gustavo se habrían presentado una serie de irregularidades relacionadas con corrupción.

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