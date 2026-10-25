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Como un hincha más: Maluma estuvo con la barra brava de Atlético Nacional en el clásico paisa

El artista paisa ha manifestado su cariño por el club 'verdolaga' en varias oportunidades.

Maluma estuvo con la barra brava de Atlético Nacional en el clásico paisa
Foto: Atlético Nacional

Noticias RCN

octubre 25 de 2026
10:18 p. m.
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Atlético Nacional se adueñó una vez más del clásico paisa tras derrotar a Independiente Medellín por 2-1 en el marco de la fecha 16 de la Liga BetPlay; en esta oportunidad, aunque en el estadio Atanasio Girardot estuvieron presentes las dos hinchadas, el club que oficiaba como local era el 'verdolaga'.

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Maluma estuvo con la barra brava de Atlético Nacional en el clásico paisa

El partido, que contó con un marco espectacular por parte de las dos hinchadas y estuvo totalmente lleno, contó con un invitado de lujo en una de las tribunas del Atanasio; el reggaetonero Maluma estuvo presente en la tribuna popular de la afición 'verdolaga' en donde generalmente se ubica la barra brava 'Los Del Sur'.

"El verde se lleva en la sangre. Hoy Maluma nos acompañó en la popular y vivió desde adentro lo que se siente ser parte de la hinchada más grande y gloriosa de Colombia. Bienvenido siempre, Juan Luis", escribió la cuenta oficial del club a través de la red social X.

Maluma se une a J Balvin y Blessd como otros artistas del género urbano en demostrar su fanatismo por Atlético Nacional, que, gracias a su grandeza e importancia a nivel nacional, reúne el afecto de varias personalidades.

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Maluma y su amor por Nacional

En una entrevista brindada meses atrás, el artista paisa había mencionado que en su juventud acostumbraba a acompañar al equipo en los partidos que jugaba como local; incluso en uno de sus más recientes videos musicales incluyó algunos momentos que había vivido cantando en el estadio y otros apartes de la hinchada 'verdolaga'.

Actualmente Maluma no tiene conciertos programados en Colombia por lo que puede aprovechar sus momentos libres para hacer cosas cotidianas y disfrutar como un hincha más.

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