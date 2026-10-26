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Así va la tabla de reclasificación de Liga BetPlay 2026: equipos que irían a Libertadores y Sudamericana

Así va la tabla de reclasificación de la Liga BetPlay 2026 y la lucha por los cupos a Copa Libertadores y Sudamericana 2027.

Así va la tabla de reclasificación de Liga BetPlay 2026: equipos que irían a Libertadores y Sudamericana
Foto: clubes

Sebastián Montañez

octubre 26 de 2026
08:16 a. m.
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La fase de todos contra todos de la Liga BetPlay 2026-II se acerca a su final y la pelea no se limita a los ocho.

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Cada punto también mueve la tabla de reclasificación, clave para elegir a los representantes colombianos en la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana de 2027.

Atlético Nacional, que venció 2-1 a Independiente Medellín, lidera el acumulado anual con 87 puntos. América de Cali lo sigue con 65 y Santa Fe aparece tercero con 60. Los partidos pendientes y los cuadrangulares todavía podrían modificar ese panorama.

Así va la tabla de reclasificación de la Liga BetPlay 2026

Con corte al domingo 25 de octubre, estos son los ocho primeros:

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  1. Atlético Nacional - 87 puntos - Libertadores
  2. América de Cali - 65 puntos - Libertadores
  3. Independiente Santa Fe - 60 puntos - Sudamericana
  4. Junior - 59 puntos - Libertadores (campeón)
  5. Deportivo Cali - 57 puntos - Sudamericana
  6. Deportes Tolima - 57 puntos - Sudamericana
  7. Once Caldas - 55 puntos - En espera
  8. Millonarios - 52 puntos - En espera.

Esta clasificación suma los puntos de ambos semestres, incluidas las fases finales. Así, llegar lejos en el campeonato también puede marcar diferencias en la lucha internacional.

¿Cómo se definirán los cupos a Libertadores y Sudamericana 2027?

Colombia tendrá cuatro plazas en cada torneo. En Libertadores, los campeones de ambos semestres irán directamente a grupos. Los dos mejores equipos elegibles de la reclasificación jugarán la fase previa.

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Junior, cuarto con 59 unidades, ya clasificó a grupos tras ganar la Liga I. Aunque sigue apareciendo en la tabla, no ocupa un cupo adicional por reclasificación.

Para Sudamericana habrá una plaza destinada al campeón de Copa BetPlay y tres para los mejores equipos de la tabla que no vayan a Libertadores. Por ahora, Santa Fe, Deportivo Cali y Tolima ocuparían esos lugares.

Once Caldas y Millonarios continúan en la pelea. Si uno de los clubes ubicados arriba gana la Liga II, podría abrirse espacio para quienes vienen detrás. Los cupos proyectados todavía no son definitivos.

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