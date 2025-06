¿Volverá a desatarse una fuerte pelea en La Casa de los Famosos? Yina Calderón lanzó inesperada advertencia

Yina Calderón reingresó el pasado lunes 2 de junio a La Casa de los Famosos Colombia 2025 para ser la 'jefe de campaña' de 'La Toxi Costeña', que ha sido su amiga más cercana a lo largo de la competencia.

La DJ, al igual que los otros cuatro 'jefes de campaña', se está quedando en la habitación fuego. Además, aparte de la creación de contenido, tendrá que ayudar a su compañera a crear un logo y prepararse para un debate y una rueda de prensa.

Hasta el momento, Yina Calderón, que durante su participación en La Casa de los Famosos Colombia 2025 fue una de las personalidades más controversiales, no se ha peleado con ningún habitante con el que se encuentra coincidiendo. Sin embargo, en la tarde de este 3 de junio ya le envió una advertencia a La Jesuu.

Es importante recordar que la DJ y la creadora de contenido tuvieron una fuerte disputa cuando La Jesuu fue revivida en La Casa de los Famosos Colombia 2025 y que, desde ese entonces, no se han reconciliado.

En video: esta fue la fuerte advertencia que Yina Calderón le envió a La Jesuu en La Casa de los Famosos Colombia 2025

Frente a una de las cámaras de La Casa de los Famosos Colombia 2025, Yina Calderón indicó que su única intención es ayudar a 'La Toxi Costeña' y que en su mente no está tener roces con nadie debido a que su juego ya terminó.

Sin embargo, también mencionó que se ha dado cuenta de que La Jesuu le ha lanzado un par de sátiras que han llegado a incomodarla.

"Hasta una próxima temporada volverán a ver a su villana favorita y ahorita estoy en pro de 'La Toxi', pero eso no me exime de decir unas pullitas de cositas que estoy viendo. Imagínense que La Jesuu está que me tira sátiras. Esas son indirectas para mí porque yo no soy boba, pero igual me paré de ahí y no le dije nada", aseguró Yina Calderón.

"Tire y tire pullas y yo les voy a decir una cosa, yo estoy tranquila, vine por la campaña de 'La Toxi' y no a pelear ni a montársela a nadie. Pero, obvio, si alguien me tira, yo respondo porque ustedes saben que yo no soy una tonta", agregó también la DJ.

Asimismo, Yina Calderón reconoció que, hasta este momento, no sabe por qué La Jesuu sigue intentando pelear con ella, a pesar de que ha tratado de no entrar en ese juego.

¿Qué dijo Yina Calderón de Andrés Altafulla y Karina García tras volver a verlos en La Casa de los Famosos Colombia 2025?

En el mismo momento que Yina Calderón le envió la advertencia a La Jesuu, tomó la decisión de hablar de Andrés Altafulla y Karina García, que son los otros famosos con los que tuvo peleas en el pasado.

La empresaria dejó claro que ellos no le han realizado ningún comentario y que, incluso, han tratado de evitarla y no darle importancia en ningún momento. En consecuencia, reveló que su actitud será igual y que solo responderá en caso de que se sienta ofendida.

