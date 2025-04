A las espaldas, Yina Calderón le lanzó fuerte indirecta a Karina García: "soy anti mozas"

La Casa de los Famosos Colombia ha tenido múltiples momentos tensionantes durante los últimos días y Karina García, la modelo paisa, ha sido parte de ellos.

El jueves 27 de marzo, Laura González, la comunicadora social y empresaria, ingresó como nueva habitante y tuvo una fuerte discusión con Karina. Pues, la acusó de entrometerse con el hombre con el que vivía en Brasil y estaba próxima a casarse.

Tras esa situación, en las últimas horas, Yina Calderón, en medio de un diálogo con Andrés Altafulla, el otro participante nuevo de La Casa de los Famosos Colombia 2025, criticó a Karina García por siempre estar involucrada en problemas similares.

De hecho, la DJ y empresaria afirmó que ella también se ha visto afectada en el mundo exterior por esas situaciones. ¿Cuáles fueron sus argumentos? Descúbralo aquí en Noticias RCN.

En video: este fue el comentario que Yina Calderón dijo contra Karina García en La Casa de los Famosos Colombia 2025

"Lo que pasa es que yo afuera ya me he ganado problemas defendiendo a Karina y siempre es la misma situación. Que el mozo, que el novio y al final siempre termina el mismo tema", inició diciéndole Yina Calderón a Andrés Altafulla".

"Afuera me peleé con Mariana Zapata porque supuestamente le había quitado el ex a Karina, pero luego me entero de que ella fue la que se lo quitó a Mariana. La gente me conoce y sabe que yo soy anti mozas, es decir, ni siquiera salgo a tomarme un tinto con un man que tenga novia", agregó.

Además, Yina Calderón reconoció que no le parecía bien que Karina se haya ido a viajar con el hombre con el que Laura González tenía planes de casarse. Sin embargo, también indicó que tiene un dilema porque la modelo paisa la ha tratado bien en La Casa de los Famosos Colombia y ella no la quiere juzgar.

"Como que son temas relacionados con manes y yo odio a las mozas. Mi papá y mi mamá dejaron de vivir juntos porque alguien se metió en la relación, yo perdí a mi familia y por eso les tengo fobia", concluyó Yina Calderón.

¿Cómo está la amistad entre Yina Calderón y Karina García?

El último fin de semana, Yina Calderón decidió no seguir haciendo parte de las 'chicas fuego'. Uno de sus argumentos fue que desea ser "independiente" para no afectar a nadie con sus decisiones y sus problemas del mundo exterior.

Sin embargo, a pesar de la desintegración de esa alianza, le ha manifestado a Karina, 'La Toxi Costeña' y Lady Tabares que seguirá apoyándolas hasta el final de la competencia.

No obstante, en el cine de este 1 de abril podrían mostrarse una serie de videos que podrían revolucionarlo todo. ¿Qué pasará finalmente? Descúbralo en la pantalla del Canal RCN y en la aplicación digital que puede descargar aquí.