Independiente Santa Fe se encuentra disputando los cuadrangulares finales de la Liga BetPlay 2026-II en el grupo A, integrado también por Atlético Nacional, Independiente Medellín y Once Caldas; en la primera jornada, los 'cardenales' cayeron en su visita al Atanasio Girardot vs. Ind. Medellín, mientras que Once Caldas y Nacional empataron sin goles en Manizales.

Por la segunda fecha del cuadrangular, este miércoles 25 de noviembre Santa Fe recibirá a Once Caldas en el Campín y Atlético Nacional hará las veces de local en una nueva edición del clásico paisa.

Pablo Repetto confirmó si seguirá en Santa Fe para 2027

En entrevista con el periodista Carlos Antonio Vélez, el entrenador uruguayo habló de la actualidad del equipo, de cómo se afrontarán los siguientes partidos y sobre su futuro en el club 'cardenal'.

El reconocido periodista le consultó si su permanencia en el equipo para el próximo año dependía de los resultados en el actual cuadrangular y Pablo Repetto confirmó que "si no pasa nada raro, estaremos en el club. Me gustaría tener un proceso largo", y señaló que ya se ha sentado a hablar con el presidente Eduardo Méndez para hablar sobre el tema contractual y ya han avanzado al respecto.

El técnico 'cardenal' también manifestó su opinión acerca de las lesiones que ha sufrido el equipo, pero dejó claro que el plantel está en la capacidad de competir con todos los jugadores que están disponibles.

Santa Fe está a dos puntos de puestos de Copa Libertadores

A pesar de que el objetivo principal de Independiente Santa Fe y América de Cali, segundo y tercero en la tabla de reclasificación respectivamente, es conseguir el paso a la gran final y alzar el título de fin de año, sumar la mayor cantidad de puntos para conseguir un cupo a la Copa Libertadores también es una de las prioridades fundamentales.

América de Cali tiene 71 puntos, mientras que Santa Fe está con 69 unidades y quedan 15 puntos en juego, sin contar la gran final.