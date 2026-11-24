Una joven de tan solo 15 años cumple ya 24 horas desaparecida en Bello, Antioquia. Sus familiares, desesperados, piden apoyo urgente de las autoridades para dar con su paradero y lograr que pueda regresar sana y salva a casa.

Joven de 15 años desapareció en Bello, Antioquia

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Lo último que se sabe de la menor, identificada como Violeta Muñoz Pineda, es que salió de su vivienda hacia la medianoche, bajo la lluvia y con varias maletas. Así lo evidencian las grabaciones de las cámaras de seguridad, que captaron el momento en el que la adolescente abandona su residencia.

Sus padres se percataron de su desaparición el pasado lunes 23 de noviembre, cuando se disponían a levantarla para que asistiera a sus clases habituales y descubrieron que Violeta no estaba en casa.

Un detalle alarmante del caso es que la menor dejó su teléfono celular en la vivienda. Sus padres, preocupados, decidieron revisarlo para encontrar pistas sobre lo que pudo haber ocurrido. Al ingresar al dispositivo, descubrieron varios chats con usuarios desconocidos en una aplicación encriptada.

En las conversaciones, al parecer, la menor estaba siendo víctima de manipulación e incluso recibía instrucciones sobre acciones que debía realizar.

“Hemos encontrado conversaciones con personas que no son de su círculo social, que desconocemos totalmente, por una aplicación que no tenemos idea de cómo la encontró, cómo la descargó, en la cual no se puede ver ni el teléfono, todo está encriptado de extremo a extremo”, manifestó Leonardo Perdomo, padre de la adolescente.

Autoridades adelantan la búsqueda de Violeta Muñoz

Hasta el momento, han transcurrido más de 24 horas desde su desaparición y aún no se tiene información sobre su paradero.

“Hay una especie de instrumentalización por medio de los chats en donde le dicen qué hacer, qué no hacer, cómo hacerlo. Es una aplicación que está totalmente camuflada de las otras porque parece simplemente el logo del celular normal que usted tenga”, añadió el padre de la menor.

Por su parte, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, se pronunció sobre el caso a través de su cuenta oficial de X y aseguró que ya alertó a las autoridades competentes, especialmente a las del Aeropuerto Internacional José María Córdova.