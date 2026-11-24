La icónica actriz colombiana, Sofía Vergara, regresará a la ciudad que la vio nacer y hará parte de un merecido homenaje que el alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, le hará durante su visita a la 'arensosa'.

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"¡Qué alegría tan grande recibir en casa a nuestra Toty Vergara! Una barranquillera que salió de esta tierra llena de sueños y conquistó el mundo con su talento y carisma", escribió el mandatario a través de su cuenta de X.

Sofía Vergara conocerá su estatua por primera vez

Uno de los principales motivos de la visita de la actriz colombiana a Barranquilla, es la entrega oficial de la estatua de más de 7 metros de altura diseñada en su honor y que posa en el Gran Malecón del Río.

El alcalde Alejandro Char confirmó que este martes 24 de noviembre a las 5:30 de la tarde se rendirá el homenaje a la artista barranquillera con el fin de celebrar su trayectoria, logros y el amor que le ha demostrado a la ciudad.

"Barranquilla te espera con los brazos abiertos", señaló Alejandro Char para darle la bienvenida a Sofía Vergara.

Así fue la llegada de Sofía Vergara a Barranquilla

Desde la llegada a su ciudad natal, la famosa actriz de Hollywood ha mostrado a través de sus redes sociales cómo fue recibida por familiares y amigas con comida y música tradicional de Colombia en una celebración que tuvo lugar en un hotel de la ciudad.

En medio del homenaje que la alcaldía realizará, también le harán entrega del Turbante de la Tradición del Carnaval de Barranquilla y será nombrada ciudadana ilustre.