Después de casi un mes del accidente de tránsito ocurrido el 26 de octubre, el cantante vallenato Kbeto Zuleta volvió a comunicarse con sus seguidores. Este martes 24 de noviembre compartió un mensaje de voz en Instagram en el que habló de su recuperación, agradeció las muestras de apoyo y recordó a los integrantes de su agrupación que perdieron la vida.

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La voz del artista era una de las noticias que más esperaban sus seguidores desde el siniestro vial. En su primera comunicación directa, el hijo de Poncho Zuleta expresó su agradecimiento a Dios por seguir con vida y aseguró que enfrenta esta etapa con ánimo de salir adelante.

Primero que todo, siempre le doy las gracias a Dios por haberme dado esta segunda oportunidad de vida; siento que tiene un propósito inmenso para mí, manifestó al comienzo del audio.

También tuvo palabras para su familia, a la que reconoció por acompañarlo durante la hospitalización y en las diferentes etapas de su recuperación. El cantante se mostró conmovido por los mensajes y las oraciones que ha recibido desde que se conoció el accidente.

Todas sus oraciones Dios las escucha; de verdad que no tengo palabras para agradecerles tanto cariño, tanto amor, expresó.

¿Qué dijo Kbeto Zuleta sobre sus compañeros fallecidos?

Uno de los momentos más emotivos de su mensaje estuvo dedicado a los integrantes de su agrupación que murieron en el accidente. El artista envió sus condolencias a sus familiares y manifestó que mantiene presentes a quienes compartieron con él su camino musical.

Los tengo siempre presentes en mi cabeza y en mi mente. Cuenten con mi solidaridad inmensa, porque ustedes son mi familia también.

Sus palabras reflejaron el impacto que dejó la tragedia en el entorno del cantante.

¿Cómo avanza la recuperación de Kbeto Zuleta?

Kbeto Zuleta explicó que su recuperación será un proceso lento, pero aseguró que se encuentra con fuerzas para continuar. En su publicación pidió que sus seguidores sigan orando por él y por sus compañeros.

El artista también dejó claro que mantiene intacto el deseo de regresar a los escenarios y compartir con el público aquello que ha marcado su vida: la música vallenata.