¡España está en la gran final del Mundial 2026! Eliminó a Francia y espera rival: vea los goles

España confirmó su gran momento en el Mundial 2026 y dio un paso más hacia la gloria. El equipo dirigido por Luis de la Fuente derrotó con autoridad 2-0 a Francia en la primera semifinal del torneo y aseguró su lugar en la gran final, donde enfrentará al vencedor del compromiso entre Argentina e Inglaterra.

Aunque el marcador refleja un triunfo sólido, el partido comenzó con un panorama muy diferente. Francia salió decidida a imponer condiciones y durante los primeros minutos generó las opciones más claras de gol, obligando a la defensa española a mantenerse firme para evitar la apertura del marcador.

Con el paso de los minutos, España logró equilibrar el juego y comenzó a encontrar espacios gracias al desequilibrio de Lamine Yamal, quien volvió a ser determinante en el ataque.

¿Cómo llegaron los goles de España vs. Francia?

La jugada que cambió el partido llegó al minuto 22. Lamine Yamal ingresó al área y fue derribado por un defensor francés, acción que el árbitro sancionó como penalti.

El encargado de ejecutar fue Mikel Oyarzabal, quien mantuvo la calma desde los doce pasos y venció al arquero francés para poner el 1-0, desatando la celebración española.

Con la ventaja, la Roja ganó confianza, manejó mejor la posesión y redujo el impacto ofensivo de Francia, que ya no encontró la misma claridad con la que había iniciado el compromiso.

El golpe definitivo llegó en la segunda mitad. Al minuto 57, una gran combinación ofensiva terminó con un pase filtrado de Dani Olmo para Pedro Porro, quien apareció desde la banda derecha, ingresó al área y definió con potencia para marcar el 2-0 y prácticamente sentenciar la clasificación.

¿Quién será el rival de España en la final?

Tras eliminar a una de las favoritas al título, España quedó instalada en la gran final del Mundial 2026 y ahora espera conocer a su último rival.

Ese cupo se definirá en la segunda semifinal entre Argentina e Inglaterra, dos selecciones históricas que buscarán acompañar a la Roja en la lucha por el trofeo más importante del fútbol.

España llega al partido decisivo respaldada por un torneo sólido, un equipo que combina juventud y experiencia, y una generación encabezada por figuras como Lamine Yamal, Dani Olmo, Mikel Oyarzabal y Pedro Porro, que sueña con volver a conquistar el mundo.