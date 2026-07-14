Los trabajadores que no tendrán reducción de la jornada laboral a 42 horas desde este 15 de julio

A partir del 15 de julio culminará la implementación gradual de la Ley 2101 de 2021, que redujo la jornada laboral máxima en Colombia de 44 a 42 horas semanales.

La medida representa uno de los cambios más importantes en el régimen laboral de los últimos años y busca mejorar el equilibrio entre la vida personal y el trabajo, sin afectar el salario de los empleados.

Con esta modificación, quienes están cobijados por la norma continuarán recibiendo el mismo sueldo, aunque trabajarán menos horas a la semana. Además, el valor de la hora ordinaria y de algunos recargos, como los dominicales y festivos, aumentará al distribuirse el salario sobre una menor cantidad de horas laboradas.

¿Quiénes no tendrán la reducción de la jornada laboral?

Aunque la medida beneficiará a millones de trabajadores del sector privado, la ley establece que no todos los empleados accederán a la jornada de 42 horas.

La principal excepción corresponde a los servidores públicos y trabajadores oficiales, ya que la Ley 2101 de 2021 modificó el Código Sustantivo del Trabajo, norma que regula únicamente las relaciones laborales del sector privado.

Los empleados del Estado se rigen por el Decreto Ley 1042 de 1978 y otros regímenes especiales, por lo que su jornada laboral no cambia automáticamente con la entrada en vigor de esta reducción.

Dentro de este grupo se encuentran funcionarios de entidades públicas, integrantes de la Fuerza Pública, congresistas y otros servidores que cuentan con estatutos propios.

¿Qué cambia para los trabajadores del sector privado?

Desde el 15 de julio, la jornada ordinaria máxima será de 42 horas semanales, sin que ello implique una reducción en el salario ni en los derechos laborales adquiridos.

RELACIONADO Así puede calcular el valor de la hora extra y dominical con la reducción de la jornada laboral en julio de 2026

La norma permite que empleadores y trabajadores distribuyan esas horas durante la semana de común acuerdo, respetando los límites establecidos por la legislación laboral.

La reducción de la jornada forma parte de una implementación gradual que comenzó en 2023 y concluye este 2026. Con ello, Colombia completa el proceso previsto en la Ley 2101, una reforma que busca modernizar las condiciones laborales del sector privado y favorecer un mejor balance entre el trabajo y la vida personal.