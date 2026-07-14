CANAL RCN
Economía

Los trabajadores que no tendrán reducción de la jornada laboral a 42 horas desde este 15 de julio

La jornada laboral de 42 horas entrará en vigor desde el 15 de julio, pero no aplicará para todos. Conozca qué trabajadores quedaron excluidos y qué dice la Ley 2101 de 2021.

Los trabajadores que no tendrán reducción de la jornada laboral a 42 horas desde este 15 de julio
Foto: Freepik

Noticias RCN

julio 14 de 2026
04:46 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

A partir del 15 de julio culminará la implementación gradual de la Ley 2101 de 2021, que redujo la jornada laboral máxima en Colombia de 44 a 42 horas semanales.

¿Cuánto valdrán las horas extra y nocturnas con la reducción de la jornada laboral desde julio de 2026?
RELACIONADO

¿Cuánto valdrán las horas extra y nocturnas con la reducción de la jornada laboral desde julio de 2026?

La medida representa uno de los cambios más importantes en el régimen laboral de los últimos años y busca mejorar el equilibrio entre la vida personal y el trabajo, sin afectar el salario de los empleados.

Con esta modificación, quienes están cobijados por la norma continuarán recibiendo el mismo sueldo, aunque trabajarán menos horas a la semana. Además, el valor de la hora ordinaria y de algunos recargos, como los dominicales y festivos, aumentará al distribuirse el salario sobre una menor cantidad de horas laboradas.

¿Quiénes no tendrán la reducción de la jornada laboral?

Aunque la medida beneficiará a millones de trabajadores del sector privado, la ley establece que no todos los empleados accederán a la jornada de 42 horas.

No solo en oficinas: Estos son los trabajadores que también tendrán reducción de jornada laboral
RELACIONADO

No solo en oficinas: Estos son los trabajadores que también tendrán reducción de jornada laboral

La principal excepción corresponde a los servidores públicos y trabajadores oficiales, ya que la Ley 2101 de 2021 modificó el Código Sustantivo del Trabajo, norma que regula únicamente las relaciones laborales del sector privado.

Los empleados del Estado se rigen por el Decreto Ley 1042 de 1978 y otros regímenes especiales, por lo que su jornada laboral no cambia automáticamente con la entrada en vigor de esta reducción.

Dentro de este grupo se encuentran funcionarios de entidades públicas, integrantes de la Fuerza Pública, congresistas y otros servidores que cuentan con estatutos propios.

¿Qué cambia para los trabajadores del sector privado?

Desde el 15 de julio, la jornada ordinaria máxima será de 42 horas semanales, sin que ello implique una reducción en el salario ni en los derechos laborales adquiridos.

Así puede calcular el valor de la hora extra y dominical con la reducción de la jornada laboral en julio de 2026
RELACIONADO

Así puede calcular el valor de la hora extra y dominical con la reducción de la jornada laboral en julio de 2026

La norma permite que empleadores y trabajadores distribuyan esas horas durante la semana de común acuerdo, respetando los límites establecidos por la legislación laboral.

La reducción de la jornada forma parte de una implementación gradual que comenzó en 2023 y concluye este 2026. Con ello, Colombia completa el proceso previsto en la Ley 2101, una reforma que busca modernizar las condiciones laborales del sector privado y favorecer un mejor balance entre el trabajo y la vida personal.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Dólar

Dólar en Colombia cerró en niveles de 2019: así quedó el precio de hoy, 14 de julio

Resultados lotería

Super Astro Sol hoy: ya hay resultado del último sorteo de este sábado 14 de julio

Finanzas personales

La dura multa que le pueden imponer en Colombia por negarse a mostrar su cédula a la Policía

Otras Noticias

Invima

Invima retira del mercado una crema de peinar para niños por incumplir estándares de calidad

La autoridad sanitaria pidió suspender el uso del producto afectado tras detectar resultados no conformes en un análisis de laboratorio.

Karol G

Se filtran los nombres de tres artistas invitadas para la gira de Karol G ‘Viajando por el Mundo Tropitour’

El sello discográfico de la paisa reveló el nombre de tres artistas que la acompañarán durante el inicio de su gira mundial.

Selección de España

¡España está en la gran final del Mundial 2026! Eliminó a Francia y espera rival: vea los goles

Congreso de la República

Así quedará conformado el Senado de la República 2026 – 2030: este es el partido con más curules

Estados Unidos

EE.UU. suspende controles migratorios en carretera tras la muerte de Joan Sebastián Durán a manos del ICE