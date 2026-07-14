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Policía incauta más de 32 kilos de marihuana con destino a Barranquilla

El procedimiento se realizó en las plataformas y bodegas de envíos nacionales, donde el canino ‘Jeico’ emitió una alerta.

Foto: Policía Nacional

Noticias RCN

julio 14 de 2026
04:56 p. m.
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La Policía Nacional reportó la incautación de un cargamento de estupefacientes que pretendía ser distribuido mediante la modalidad de encomienda, gracias a las acciones de registro y control adelantadas por los uniformados de la Estación de Policía Aeropuerto.

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El procedimiento se realizó en las plataformas y bodegas de envíos nacionales, donde el canino ‘Jeico’ emitió una alerta sobre una caja de cartón despachada por una empresa de mensajería.

Al inspeccionar la encomienda, proveniente de Cali y con destino a Barranquilla, se hallaron 33 paquetes rectangulares vinipelados que contenían una sustancia semejante a la marihuana, con un peso aproximado de 32.460 gramos.

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Operativo en bodegas de envíos

Según informó la institución, la sustancia fue dejada a disposición de la autoridad competente. La Teniente Coronel Eliana Hernández, Oficial de Guarnición Policía Metropolitana de Bogotá, señaló que “como resultado de las acciones de registro y control adelantadas por la Policía Nacional, uniformados de la estación de policía aeropuerto lograron la incautación de un cargamento de estupefacientes que pretendía ser distribuido mediante la modalidad de encomienda”.

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La oficial agregó que “el procedimiento se realizó durante labores de verificación en plataformas y bodegas de envíos nacionales, donde el canino Jayco emitió una señal de alerta sobre una caja de cartón despachada por parte de la empresa de mensajería y logística”.

Llamado a la comunidad

La Policía Nacional reiteró que continuará adelantando acciones operativas para contrarrestar el tráfico de estupefacientes en todas sus modalidades. Además, invitó a la ciudadanía a denunciar cualquier hecho que afecte la seguridad a través de la línea 123 o del cuadrante más cercano.

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