Yina Calderón destapa la razón del porqué no ha podido visitar a Epa Colombia en la cárcel

Una de las noticias que generó mayor impacto en la exparticipante de la Casa de los Famosos, Yina Calderón, fue la noticia de Epa Colombia, amiga cercana que se encuentra tras las rejas pagando una pena de 63 meses.

Luego de enterarse de la noticia, la creadora de contenido se mostró muy triste y prometió visitar a una de sus amigas cercanas.

Sin embargo, este anhelado reencuentro no se dio. Calderón explicó que a pesar de tener todo listo, no se le permitió ingresar al Buen Pastor, recinto donde se encuentra Epa.

Esto dijo Yina Calderón por su reencuentro con Epa

"Iba de salida a la cárcel El Buen Pastor, pero no me permitió el ingreso", dijo Yina Calderón mediante un video en redes sociales.

Y es que más allá de haber pasado por el quirófano, Yina aseguró que esta no fue la razón del no a su visita, sino que fue un correo donde se le rechazó.

"Me levanté súper temprano porque íbamos a la cárcel, ya se me había aceptado el permiso para visitar a Epa, pero no sé qué pasó al último momento", dijo.

Y agregó: "Nos enviaron un correo electrónico, no ha sido fácil la comunicación, yo sigo acá en la tarea, enviando correos y haciendo lo que me dicen".

Por lo pronto, la influenciadora tendrá que esperar y seguir recuperándose de una delicada cirugía que se le realizó en días atrás por el tema de biopolímeros.

