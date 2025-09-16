Yina Calderón reveló la cantidad de cirugías a las que se ha sometido para reconstruir sus glúteos

Yina Calderón ha despertado el interés de cientos de usuarios al protagonizar una gran variedad de polémicas, tanto en redes como en televisión.

Aunque confiesa que posee una gran cantidad de “haters”, Calderón se ha ganado la admiración por parte de miles de mujeres, quienes resaltan su valentía al haber sobrevivido a los biopolímeros.

¿Cuántas cirugías tiene Yina Calderón en sus glúteos?

Yina no solo ha sido viral por sus videos en internet ya que la mujer también fue el centro de atención tras padecer serios problemas de salud después de haberse sometido a un procedimiento con biopolímeros para aumentar el tamaño de sus glúteos.

Dicha problemática también ha afectado a un importante número de famosas en el país dentro de las que se destacan Elizabeth Loaiza, Jessica Cediel, Lina Tejeiro, entre otras.

Aunque algunas de estas celebridades afectadas han documentado el doloroso proceso de recuperación, Calderón decidió romper el silencio sobre el asunto y reveló el número de procedimientos médicos a los que se ha sometido para lograr obtener nuevamente la forma de sus glúteos.

Por medio de un video, que publicó en las historias de una de sus cuentas oficiales en Instagram, Calderón confesó que aunque ya se ha atravesado por diez cirugías, en los últimos años, dicha zona de su cuerpo aún no posee la forma que desea.

“Si se dan cuenta yo tengo mi cola caída, por las múltiples cirugías que he tenido, pero en esta parte a mí me rasparon y me quitaron todo el biopolímero, entonces obvio en la parte superior soy totalmente plana… entonces me toca subirla”, explicó.

Yina Calderón enseña faja para darle forma a sus glúteos

Seguido de dichas declaraciones, la mujer promocionó uno de sus productos estrella que utiliza para levantar sus glúteos y que estos tengan forma. Dicha técnica consiste en el uso de una faja que le permite aparentar una forma esférica, casi que de manera natural, para que esta zona de su cuerpo pase desapercibido al usar vestidos, pantalones, faldas, entre otras prendas.

Dicha demostración se suma a afirmaciones en las que Calderón ha dejado claro su falta de pudor al mostrar la realidad de su situación, pues su vida ha estado en riesgo a causa de los materiales extraños que invadieron su cuerpo por varios años.