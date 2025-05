EN VIDEO: Yina Calderón rompió en llanto tras enterarse de que 'Epa Colombia' está en la cárcel

Yina Calderón quedó eliminada de La Casa de los Famosos Colombia 2025 en la noche del 14 de mayo de 2025. La DJ obtuvo el 9.94% de los votos y fue superada por 'La Toxi Costeña', La Jesuu, Andrés Altafulla y Camilo Trujillo.

Tras su salida de la 'casa más famosa de Colombia', la empresaria aseguró estar feliz de su proceso y de poderse reencontrar con su familia. Sin embargo, en la mañana de este 15 de mayo, vivió un desgarrador momento.

La razón fue que estuvo presente en el programa Mañana Express, del Canal RCN, y se enteró de que 'Epa Colombia', su gran amiga, se encuentra recluida en la cárcel El Buen Pastor por los daños que realizó en Transmilenio en 2019.

Así fue la desgarradora reacción de Yina Calderón tras descubrir que 'Epa Colombia' está en la cárcel

Yina Calderón, la última participante eliminada en La Casa de los Famosos Colombia 2025, aseguró que se enteró de la noticia cuando se encontraba llegando al programa Mañana Express para hablar de su experiencia.

"La verdad estoy muy mal, estoy aquí parada porque me toca. Recibí ahorita llegando la noticia de que mi amiga 'Epa Colombia' está en la cárcel. Yo no lo sabía, de verdad discúlpenme porque yo nunca lloro", aseguró Yina Calderón.

"Muchas veces esperé que gritara afuera, aparte de que no me parece justo porque hay resto de criminales sueltos y ni siquiera entiendo por qué está allá. Me muestran unas imágenes de ella en la cárcel y no entiendo nada", complementó.

Además, en el diálogo con los periodistas de Mañana Express, la DJ y empresaria manifestó que conocía que 'Epa Colombia' ya había respondido por los daños materiales que causó en la estación de Transmilenio de Molinos y que, por ende, no entiende por qué su condena es tan dura.

Es importante recordar que Daneidy Barrera fue condenada a 63 meses y 15 días por los delitos de instigación al terrorismo, daño en bien ajeno y perturbación del transporte público.

Adicionalmente, aunque su abogado ha intentado que le concedan la prisión domiciliaria, la justicia ha negado las solicitudes bajo los argumentos de que 'Epa Colombia' aceptó los cargos y su hija no se encuentra en condición de abandono, sino que está siendo muy bien cuidada por su pareja y familiares.

Esta fue la reflexión de Yina Calderón tras enterarse de que 'Epa Colombia' está en la cárcel

Desde el punto de vista de Yina Calderón, según lo que expresó en Mañana Express, la captura de 'Epa Colombia' no es justa por la resocialización que tuvo y la cantidad de empleos que ha generado.

"¿Cómo la van a meter por algo que ya pago y en las condiciones en las que está? Ella no es mala, es una buena persona. Yo muchas veces esperé a que fuera a gritar afuera de la casa, pero no entendía por qué no llegaba si somos muy amigas", dijo Yina Calderón.

Noticia en desarrollo...