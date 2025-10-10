Yina Calderón se sinceró y afirmó que se alejará de redes sociales: ¿será definitivo?

Yina Calderón se ha vuelto a sumar a nuevas polémicas en redes sociales ya que la aproximación de su enfrentamiento con Andrea Valdiri se ha tomado el tema de conversación en todo el internet.

Sin embargo, la mujer se ha visto en el blanco de diferentes críticas ya que algunos de sus comentarios la han involucrado en serias polémicas que han llegado a instancias legales.

¿Yina Calderón se retira de redes sociales?

En una reciente ocasión, la mujer se tomó sus redes sociales para compartir su opinión con respecto a una delicada situación que tiene suma influencia en su carrera como creadora de contenido.

A raíz de la aproximación de su participación en ‘Stream Fighters’ y el próximo reality show en el que participará, por fuera del país, tomó la decisión de dejar sus redes sociales.

“Bueno, yo quiero agradecerle a toda la gente de la audiencia que tuvimos esta semana. Es mi octavo programa y ustedes lo han recibido bien… en medio de todo. Acepto las críticas, acepto todo lo que digan… este fin de semana quiero estar alejada de las redes para estar conectada conmigo misma”, explicó la mujer.

Así mismo, manifestó su preocupación ante los importantes retos laborales que se avecinan ya que el día siguiente a la pelea, en el famoso ring de boxeo, debe viajar a otro país para iniciar su participación en un novedoso formato de reality show.

Por esto, la creadora de contenido hizo especial énfasis en que su desconexión será por tres días.

RELACIONADO Este es el primer integrante del top 10 de MasterChef Celebrity Colombia 2025

La Jesuu denuncia legalmente a Yina Calderón

Por otro lado, las exparticipantes de La Casa de los Famosos Colombia 2025 han vuelto a protagonizar un nueva polémica en redes sociales ya que La Jesuu compartió detalles de la denuncia legal que entabló en contra de Yina Calderón ante la Fiscalía General de la Nación.

Así mismo, la vallecaucana compartió, por medio de su cuenta oficial de Instagram, un video en el que se observa una recopilación de momentos en los que Calderón habría hecho comentarios contundentes hacia ella en donde resalta diferentes críticas de su aspecto físico.