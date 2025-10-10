Este es el primer integrante del top 10 de MasterChef Celebrity Colombia 2025

Los participantes de MasterChef Celebrity se enfrentaron a uno de los retos más trascendentales de la competencia ya que dicho desafío le abrió las puertas al primer integrante del top 10 de la temporada.

Por esto, varios cocineros manifestaron sus opiniones, pues el resultado se dio después de un desafío con una gran variedad de comentarios y opiniones.

Reto para ingresar al top 10 de MasterChef 2025

El reto inició marcado por las importantes decisiones de Violeta Bergonzi, quien tenía una ventaja que no dudó en usar. Por esto, decidió que Patty debía cocinar para disputarse el primer lugar dentro de los primeros diez.

Así mismo, la presentadora determinó los respectivos tiempos que todos sus compañeros iban a tener para cocinar el pollo, la proteína estrella que debía sobresalir para el reto. Fue así como los fogones se encendieron y todos comenzaron con sus preparaciones.

No obstante, los resultados no fueron los más esperados ya que varios cocineros tuvieron algunas fallas en sus preparaciones. Este fue el caso de Alejandra ya que no logró obtener un adecuado balance entre el dulce de las frutas y lo salado de los demás ingredientes.

Carolina también tuvo un polémico resultado ya que, al inspirarse en un plato ecuatoriano, los chefs le hicieron saber que su platillo no había cumplido con los requisitos de la prueba.

Primer integrante del top 10 de MasterChef 2025

Violeta presentó un pollo americano que desató importantes comentarios ya que a Belén no le gustó la textura al explicar que se sentía arenoso. Sin embargo, los jueces exaltaron la técnica que la mujer utilizó por lo que manifestaron lo interesante de su preparación.

Después de una ardua discusión de conceptos entre los jueces, la decisión final se tomó y Violeta se convirtió en la primera participante en llegar al top 10 de la décima temporada de la competencia.

“Hoy mi hija me dijo que me tenía que ganar esa vaina… yo se lo prometí a mi hija mayor. Esto es muy especial para mí… yo me soñaba con este momento”, explicó la presentadora.

Así mismo, los chefs le manifestaron a Bergonzi que debía agradecerle a Carolina Sabino ya que, de no ser por los errores que cometió, probablemente no hubiera obtenido el triunfo de ingresar, de manera inmediata, al top 10.