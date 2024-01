Yina Calderón sorprendió con su nuevo tatuaje: ¿Cuál es su significado?

La polémica y muy popular influenciadora Yina Calderón a diario revoluciona las redes sociales con sus extravagantes cambios de ‘look’, lo que incluye tintes de cabello, cirugías y tatuajes. Esta vez no fue la excepción.

El nuevo tatuaje de Yina Calderón

A través de su cuenta oficial de Instagram, donde cuenta con más de 600 mil seguidores, Yina Calderón ompartió en sus historias algunos videos mostrando el diseño final de su nuevo tatuaje. El elegido para esta obra fue Bulbasaur, uno de los personajes emblemáticos de la serie.

Según explicó la influenciadora, Bulbasaur era su Pokémon favorito de toda la serie debido a su personalidad fuerte y decidida. Según la empresaria, se identifica con este personaje, ya que, al igual que él, tiene un temperamento fuerte y directo, mostrándose sin hipocresías.

¿Qué significa?

“Me hice a Bulbasaur, me duele todo esto acá. ¿Por qué Bulbasaur? Bueno, uno, porque yo amo a Pokémon, amo a muchos muñequitos, me gusta tatuarme muñequitos, y porque Bulbasaur, porque era como el más malgeniado, era tímido, pero cuando le tocaba guerreársela por Ash, lo hacía, cero hipócrita, al que le caía bien se le acercaba y al que no, no… Como yo. Entonces me siento identificada con Bulbasaur”, afirmó la DJ de guaracha.

No es la primera vez que Yina Calderón decide llenar su cuerpo de tatuajes en honor a sus personajes animados favoritos. Durante varios años, ha sido conocida por su pasión por los dibujos animados y ha dejado ver su gusto por ilustrar su piel con representaciones de ellos.

El nuevo tatuaje de Yina no pasó desapercibido para sus seguidores, quienes han llenado los comentarios de las publicaciones con elogios y muestras de admiración hacia su decisión. A pesar de las críticas que suele recibir la influenciadora por sus intervenciones en su rostro y cambios de cabello, su nueva adición ha generado una reacción positiva entre los fans.

Con su nuevo tatuaje, Yina Calderón demuestra una vez más su amor por las ilustraciones en su piel y su gusto por expresar su personalidad a través del arte en su cuerpo. Sin duda, esta nueva adquisición se suma a la larga lista de tatuajes que ya posee, convirtiéndose en una parte importante de su imagen pública.

Los seguidores de Yina Calderón esperan con expectación cuál será su próximo tatuaje y qué personaje animado inspirará su elección. La influenciadora continúa sorprendiendo a su audiencia con su estilo único y controvertido, sin importar las opiniones negativas que pueda recibir.