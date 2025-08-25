CANAL RCN
Tendencias

¿Yina Calderón mostró quién es su pareja en medio de los rumores de su amorío? Esta es la verdad

Yina Calderón aseguró que tiene una pareja desde hace dos años y, posteriormente, subió una foto con un hombre. ¿Es él?

Foto: Canal RCN.

Noticias RCN

agosto 25 de 2025
05:18 p. m.
Yina Calderón, la reconocida DJ y exparticipante de La Casa de los Famosos Colombia 2025, ha sido tendencia durante los últimos días.

La razón es que, a través de un video, aseguró que tiene una pareja desde hace dos años y no lo catalogó como su novio, sino que como su marido.

Además, después de esa afirmación, apareció en una foto abrazando un hombre y, después de que sus seguidores le preguntaron que si esa era su pareja, ella respondió sin filtros.

Así fue como Yina Calderón reveló que tiene pareja hace dos años

Durante los últimos días, Yina Calderón, después de haberse tomado unos tragos, habló de su vida amorosa y aseguró ser una mujer reservada.

"Tengo un novio hace dos años. Es mi marido, pero yo no lo muestro. Si ven que soy muy reservada con mi vida personal", detalló la exparticipante de La Casa de los Famosos Colombia 2025 en el video.

Sin embargo, algunos internautas le recordaron que ella expresó lo mismo en 'la casa más famosa del país' y que después reveló que todo se trataba de una mentira. Por lo tanto, hay personas que le creyeron, mientras que otras siguen esperando que muestre alguna prueba.

¿Yina Calderón mostró en las redes sociales quién es su novio?

Tras la foto con el hombre que apareció abrazando, Yina Calderón fue clara al decir que ese no es su novio, sino que un amigo al que quiere mucho.

"No es mi novio, es mi amiguito y es una muy linda persona y guapo y de todo. Ustedes saben que a mí no me gustan los feos", comenzó diciendo Yina Calderón en un segundo video.

"Yo soy exigente, una mujer con personalidad y con actitud. Pero, sí les voy a decir una cosa, yo no quería abrir TikTok porque lloro muy feo, qué vergüenza, pero ya qué", concluyó.

 

