CANAL RCN
Yina Calderón se quebró en llanto por 'Epa Colombia' y le envió mensaje al presidente Petro

Entre lágrimas, Yina Calderón clamó por la libertad de ‘Epa Colombia’ y conmovió a sus seguidores tras súplica al presidente Petro.

Yina Calderón lloró por 'Epa Colombia' mensaje a Petro
Foto: Canal RCN y captura pantalla.

Noticias RCN

agosto 23 de 2025
07:57 p. m.
Yina Calderón utilizó una de sus transmisiones en vivo para hacer un llamado desesperado.

Con lágrimas, la creadora de contenido solicitó al presidente Gustavo Petro que interceda para lograr la libertad de su amiga, Daneidy Barrera Rojas, conocida como ‘Epa Colombia’.

La emotiva súplica de Yina Calderón pidiendo la libertad de 'Epa Colombia' fue una situación que conmovió a sus seguidores, mostrando una faceta más vulnerable de la figura pública.

El video, que se difundió rápidamente, ha generado una ola de comentarios y ha puesto en el centro del debate la situación legal de Barrera.

Yina Calderón pidió por la libertad de 'Epa Colombia' entre lágrimas

La historia de Daneidy Barrera es bien conocida. Fue encarcelada por actos de vandalismo cometidos en 2019 contra una estación de TransMilenio, y desde entonces ha vivido un drama personal que la ha alejado de su hija y de su familia.

A pesar de los intentos de su equipo legal, la joven no ha logrado que se le conceda la prisión domiciliaria. Yina Calderón, quien se enteró de la situación de su amiga al salir de La Casa de los Famosos Colombia, no ha dudado en mostrar su apoyo incondicional.

La súplica de Yina Calderón para sacar de la cárcel a 'Epa Colombia'

Durante su conmovedora transmisión, Yina no solo apeló a la empatía del presidente, sino que también ofreció pagar los daños que su amiga causó en la estación.

"Yo necesito que Epa Colombia salga de la cárcel, marica", exclamó entre sollozos. "Señor presidente Petro, ayúdeme por favor. Saque a Epa. Epa no hizo nada malo. Epa lo único que hizo fue dañar la estación de Transmilenio, pero si quiere yo se lo pago", afirmó.

La empresaria incluso prometió que visitará a su amiga en la estación de Carabineros, donde ha sido trasladada, reforzando el lazo que las une.

