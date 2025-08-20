Yina Calderón se pronunció sobre el traslado de 'Epa Colombia' de la cárcel El Buen Pastor

Tras siete meses de reclusión en la cárcel El Buen Pastor de Bogotá, 'Epa Colombia' fue trasladada a la Guarnición Militar de Carabineros.

Esta noticia generó gran optimismo entre sus allegados. Entre las primeras en reaccionar públicamente fue Yina Calderón, quien, a través de sus redes sociales, expresó su esperanza de que este cambio marque el inicio de una etapa más favorable para su amiga.

El traslado de 'Epa Colombia' a la Guarnición Militar de Carabineros fue recibida como una señal positiva de que su situación judicial podría resolverse pronto.

Yina Calderón se pronunció sobre traslado de 'Epa Colombia'

La decisión de mover a la influenciadora a una nueva locación se produjo después de que su familia y defensa presentaran una solicitud por razones de seguridad.

En este nuevo lugar, se espera que 'Epa Colombia' continúe cumpliendo su condena de cinco años y dos meses de prisión, aunque en condiciones de vida considerablemente más favorables.

Este establecimiento ha albergado a otras figuras públicas en el pasado, lo que sugiere un entorno más adecuado para su situación.

¿Qué significa el traslado de 'Epa Colombia' de la cárcel El Buen Pastor?

Al conocer la noticia del traslado de 'Epa Colombia', Yina Calderón, su amiga y también figura del entretenimiento, no ocultó su entusiasmo.

Con un mensaje cargado de positividad, Calderón manifestó su confianza en que este movimiento es un indicio de un progreso en el caso de Daneidy.

"Siento que va a estar mejor y que el caso se está moviendo. Siento que vamos a tener a 'Epa Colombia' afuera pronto", afirmó Yina, reflejando el sentir de muchos de los seguidores que aún mantienen la esperanza de ver a la empresaria en libertad.

Este cambio de centro penitenciario no solo representa una mejora en las condiciones de reclusión para Daneidy Barrera, sino que también generó la esperanza de sus familiares, amigos y seguidores.

La posibilidad de que su caso se acelere y que un eventual beneficio de libertad pueda llegar más temprano que tarde se ha convertido en el tema de conversación en las redes.

Con el traslado de 'Epa Colombia', la historia de la influenciadora continúa evolucionando, y con ella, el apoyo incondicional de quienes, como Yina Calderón, anhelan verla fuera de prisión.