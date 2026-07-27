Luigi 21 Plus en Bogotá: fecha, boletería y todo sobre su concierto del 30 de julio

Los seguidores del reguetón y el trap latino tendrán una nueva cita en Bogotá.

El cantante puertorriqueño Luigi 21 Plus, reconocido por éxitos que lo han consolidado en la escena urbana, se presentará en vivo este jueves 30 de julio de 2026 en la capital colombiana.

El artista llegará al escenario del club LIFE Bogotá, donde interpretará varios de los temas que lo han convertido en una de las figuras más reconocidas del género urbano. Los organizadores invitaron al público a prepararse para cantar junto a "El Bokisucio", como también es conocido el cantante.

Luigi 21 Plus se presentará en LIFE Bogotá este 30 de julio

La presentación está programada para este jueves 30 de julio en LIFE Bogotá, ubicado en la calle 84A #13-17, uno de los sectores de entretenimiento más concurridos de la ciudad.

El evento hace parte de la agenda de espectáculos urbanos que tendrá Bogotá durante el cierre de julio y espera reunir a seguidores de Luigi 21 Plus, quien ha construido una sólida trayectoria dentro del reguetón gracias a colaboraciones con importantes artistas del género.

Los asistentes podrán disfrutar de un repertorio con varios de sus éxitos más conocidos, en una noche dedicada a la música urbana.

Precios de la boletería para el concierto

La organización confirmó parte de los valores de las entradas para el evento:

Diamante: $350.000.

Plata: $300.000.

Bronce: 250.000.

Los interesados en asistir pueden consultar más información sobre el concierto y la disponibilidad de entradas a través de los canales oficiales del evento.

Con esta presentación, Luigi 21 Plus vuelve a encontrarse con el público bogotano en un espectáculo que promete una puesta en escena llena de ritmo, reguetón y un recorrido por las canciones que han marcado su carrera artística.