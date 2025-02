Hermana de Yina Calderón rompió el silencio y contó de donde nació la rivalidad con Melissa en La Casa de los Famosos

La Casa de los Famosos Colombia vive una nueva semana de competencia. En lo que va del reality, varios participantes han tenido encontrones que han llevado las emociones a tope.

Yina Calderón y Melissa Gate ha sido dos de los famosos que han tenido varios fuertes cruces de palabras, tanto así, que El Jefe, ha tenido que intervenir con sanciones.

Con la tensión que se ha vivido entre estas dos participantes, muchos televidentes se han preguntado sobre la raíz de esta rivalidad.

Hermana de Yina Calderón cuenta la verdad sobre rivalidad con Melissa

Este miércoles, la hermana de Calderón, Juliana, estuvo como invitada en el programa Buen Día Colombia del CANAL RCN. Allí, contó cómo fue que nacieron las discrepancias entre su hermana y Gate.

Juliana aclaró que esta rivalidad viene desde antes del programa.

"Yina no sabía quién era (Melissa Gate), yo tampoco sabía, hay mucha gente que no la conocía. Entonces, ¿qué pasó? Ella (Yina) dice 'yo no conozco a Melissa' y obviamente si están este medio da mal genio que digan que no te conocen, es como herirle el ego... Yina dijo 'es un mueble' y Melissa se afectó, desde ahí comenzó esa rivalidad", contó.

Tras haber empezado esta batalla, cada una de las participantes sobrepasó los límites, involucrándose incluso con la vida personal y el físico de cada una.

Juliana aseguró que la relación entre ambas "no es buena" y que ha tenido fuertes repercusiones.

Yina Calderón fue sancionada por El Jefe

En la más reciente dinámica, la cual tuvo a Karen Sevillano como invitada, Calderón se rehusó compartir de las actividades propuestas por la ganadora de la primera temporada.

Lo anterior llevó al Jefe a tomar una drástica decisión y mandar a Yina a la placa de nominados de esta semana.

