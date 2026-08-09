CANAL RCN
Colombia Video

Exministro de Salud Guillermo Jaramillo irá a audiencia por revelar información médica de Kevin Acosta

El exministro de Salud fue citado por la Fiscalía a una audiencia de conciliación el próximo 14 de septiembre.

María Fernanda Correa

septiembre 08 de 2026
08:36 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La muerte de Kevin Acosta, el niño de siete años que padecía hemofilia, vuelve a estar en el centro de la discusión judicial.

Guillermo Alfonso Jaramillo, quien se desempeñaba como ministro de Salud durante el gobierno de Gustavo Petro cuando ocurrió el caso, tendrá el próximo 14 de septiembre su primer encuentro ante la justicia relacionado con el reclamo presentado por la familia del menor.

¡Escándalo! 120 combos de hamburguesas iban a ser ingresados para las reclusas de la cárcel El Buen Pastor
RELACIONADO

¡Escándalo! 120 combos de hamburguesas iban a ser ingresados para las reclusas de la cárcel El Buen Pastor

Noticias RCN conoció que la Fiscalía lo citó a una audiencia de conciliación a las 9:30 de la mañana, dentro de una indagación por el delito de revelación de secreto.

¿Qué fue lo que hizo el exministro Guillermo Jaramillo en el caso de Kevin Acosta?

El reclamo de la familia no se relaciona únicamente con las circunstancias que rodearon la muerte del menor.

También cuestionan lo ocurrido cuatro días después de su fallecimiento, cuando, durante un consejo de ministros, el entonces jefe de la cartera de Salud se refirió públicamente a la condición médica de Kevin y a aspectos relacionados con su muerte.

Para la madre del niño, se trataba de información privada que pertenecía a la historia clínica de su hijo y que no debía ser expuesta públicamente.

La situación ocurrió mientras la familia atravesaba el duelo por la pérdida del menor, lo que llevó a sus representantes legales a denunciar una posible vulneración de la información reservada.

Ahora, esa denuncia es la que llevó a la Fiscalía a citar al exministro.

¿Qué dice la familia de Kevin Acosta?

Manuel Villanueva, abogado de la familia de Kevin, explicó que esta será la primera vez que Guillermo Alfonso Jaramillo deberá responder ante la justicia por estos hechos y encontrarse, dentro de este proceso, con los representantes de las víctimas.

VIDEO | Chef asesinó con cuchillo "mataganado" a un hombre que lo contrató para una cena de cumpleaños en Ubaté
RELACIONADO

VIDEO | Chef asesinó con cuchillo "mataganado" a un hombre que lo contrató para una cena de cumpleaños en Ubaté

Es la primera vez que Guillermo Alfonso Jaramillo le da la cara a la justicia y especialmente a las víctimas dentro del proceso de la muerte de Kevin Arley.

Abogado de la familia

 

Villanueva explicó que la diligencia es un requisito previo para que la Fiscalía pueda avanzar hacia una eventual acción penal formal.

Según el abogado, la familia no tiene intención de llegar a un acuerdo.

La vida de un niño no se puede conciliar.

La representación de las víctimas espera que, una vez cumplida esta etapa, la Fiscalía continúe con las actuaciones correspondientes y determine si existen elementos suficientes para establecer responsabilidades por la conducta investigada.

¿Por qué falleció Kevin Acosta, el menor de 7 años?

La historia de Kevin comenzó a generar indignación nacional por las condiciones que, según la denuncia de su madre, rodearon el acceso a su tratamiento.

El niño padecía hemofilia, una enfermedad que afecta la capacidad de coagulación de la sangre y que requiere un manejo médico permanente.

El 9 de febrero, Kevin sufrió una caída mientras montaba bicicleta. Según la denuncia presentada por su madre, para ese momento el menor llevaba 57 días sin recibir el medicamento que debía aplicarse cada 28 días.

La situación terminó agravándose y Kevin murió a los siete años.

Menor estuvo 20 días desparecida tras ser raptada en el sur de Bogotá: logró escapar y su madre reveló detalles
RELACIONADO

Menor estuvo 20 días desparecida tras ser raptada en el sur de Bogotá: logró escapar y su madre reveló detalles

Su familia sostiene que las dificultades para acceder oportunamente al tratamiento fueron determinantes en el desenlace y ha reclamado respuestas por lo sucedido.

¿Qué sigue en el proceso?

La audiencia del próximo 14 de septiembre no significa que Guillermo Alfonso Jaramillo haya sido declarado responsable. Se trata de una etapa preliminar de conciliación relacionada con la indagación por presunta revelación de secreto.

Si, como anticipó la representación de las víctimas, no se alcanza un acuerdo, el proceso podrá continuar y será la Fiscalía la encargada de determinar los pasos siguientes dentro de la investigación.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Bogotá

Quedaron libres tres hombres a pesar de asesinar brutalmente con puñal a un taxista en Bogotá

Inpec

¡Escándalo! 120 combos de hamburguesas iban a ser ingresados para las reclusas de la cárcel El Buen Pastor

Estados Unidos

Todo listo para la visita de Marco Rubio a Barranquilla: anuncian cierres viales

Otras Noticias

Cancillería

Zion Hwang avanzó en su intención de ser colombiano tras reunión con la Cancillería

El creador de contenido surcoreano conoció las condiciones, los pasos y las implicaciones de una eventual solicitud de nacionalidad colombiana.

Dólar

¡Cambio importante en el precio del dólar! Así abrió hoy 8 de septiembre de 2026

Descubra el precio exacto con el que abrió el dólar en Colombia hoy 8 de septiembre de 2026.

Deportivo Cali

Rafael Dudamel habló de su futuro en Deportivo Cali tras goleada de Atlético Nacional

Accidente aéreo

Hallaron las cajas negras del avión que se salió de la pista en Miami: esto se sabe

Invima

Alerta del Invima: suplemento para bajar de peso se vende en Colombia de forma ilegal