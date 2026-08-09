Exministro de Salud Guillermo Jaramillo irá a audiencia por revelar información médica de Kevin Acosta

La muerte de Kevin Acosta, el niño de siete años que padecía hemofilia, vuelve a estar en el centro de la discusión judicial.

Guillermo Alfonso Jaramillo, quien se desempeñaba como ministro de Salud durante el gobierno de Gustavo Petro cuando ocurrió el caso, tendrá el próximo 14 de septiembre su primer encuentro ante la justicia relacionado con el reclamo presentado por la familia del menor.

Noticias RCN conoció que la Fiscalía lo citó a una audiencia de conciliación a las 9:30 de la mañana, dentro de una indagación por el delito de revelación de secreto.

¿Qué fue lo que hizo el exministro Guillermo Jaramillo en el caso de Kevin Acosta?

El reclamo de la familia no se relaciona únicamente con las circunstancias que rodearon la muerte del menor.

También cuestionan lo ocurrido cuatro días después de su fallecimiento, cuando, durante un consejo de ministros, el entonces jefe de la cartera de Salud se refirió públicamente a la condición médica de Kevin y a aspectos relacionados con su muerte.

Para la madre del niño, se trataba de información privada que pertenecía a la historia clínica de su hijo y que no debía ser expuesta públicamente.

La situación ocurrió mientras la familia atravesaba el duelo por la pérdida del menor, lo que llevó a sus representantes legales a denunciar una posible vulneración de la información reservada.

Ahora, esa denuncia es la que llevó a la Fiscalía a citar al exministro.

¿Qué dice la familia de Kevin Acosta?

Manuel Villanueva, abogado de la familia de Kevin, explicó que esta será la primera vez que Guillermo Alfonso Jaramillo deberá responder ante la justicia por estos hechos y encontrarse, dentro de este proceso, con los representantes de las víctimas.

Villanueva explicó que la diligencia es un requisito previo para que la Fiscalía pueda avanzar hacia una eventual acción penal formal.

Según el abogado, la familia no tiene intención de llegar a un acuerdo.

La vida de un niño no se puede conciliar.

La representación de las víctimas espera que, una vez cumplida esta etapa, la Fiscalía continúe con las actuaciones correspondientes y determine si existen elementos suficientes para establecer responsabilidades por la conducta investigada.

¿Por qué falleció Kevin Acosta, el menor de 7 años?

La historia de Kevin comenzó a generar indignación nacional por las condiciones que, según la denuncia de su madre, rodearon el acceso a su tratamiento.

El niño padecía hemofilia, una enfermedad que afecta la capacidad de coagulación de la sangre y que requiere un manejo médico permanente.

El 9 de febrero, Kevin sufrió una caída mientras montaba bicicleta. Según la denuncia presentada por su madre, para ese momento el menor llevaba 57 días sin recibir el medicamento que debía aplicarse cada 28 días.

La situación terminó agravándose y Kevin murió a los siete años.

Su familia sostiene que las dificultades para acceder oportunamente al tratamiento fueron determinantes en el desenlace y ha reclamado respuestas por lo sucedido.

¿Qué sigue en el proceso?

La audiencia del próximo 14 de septiembre no significa que Guillermo Alfonso Jaramillo haya sido declarado responsable. Se trata de una etapa preliminar de conciliación relacionada con la indagación por presunta revelación de secreto.

Si, como anticipó la representación de las víctimas, no se alcanza un acuerdo, el proceso podrá continuar y será la Fiscalía la encargada de determinar los pasos siguientes dentro de la investigación.