Antonio Sanguino fue mencionado en presunto escándalo de corrupción de la Uaesp

Mientras la Fiscalía General de la Nación avanza con la investigación de lo que pudo haber pasado en la Uaesp con contratos relacionados con el manejo de los cementerios en Bogotá, en Noticias RCN tuvimos acceso a la declaración juramentada del denunciante de este caso.

El contrato 415 de 2021 de la Uaesp es el que ha generado el gran escándalo sobre la administración de los cementerios. Más de 41.000 millones de pesos para la gestión de los cementerios del Norte, del Sur, Central y Serafín. Un testimonio conocido en exclusiva por este medio podría darle un giro radical a la investigación.

Declaración en la Fiscalía General de la Nación por caso Uaesp

Fiscalía: Usted asegura que varios concejales de la ciudad de Bogotá hacían parte del entramado ilícito ¿cuáles son los nombres de esos concejales?

Sergio Venegas: Antonio Sanguino

Sergio Venegas: Todos los contratos que efectué en la Uaesp son direccionados por él (Antonio Sanguino): botadero Doña Juana, alumbrado público y cementerios del Distrito.

En estos términos el contratista Sergio Venegas le dijo en su declaración a la Fiscalía sobre lo que él asegura conocer sobre un entramado de corrupción en la Uaesp y que terminó con la renuncia de su directora, Luz Amanda Camacho, y que esta vez, según el testimonio, salpica a un alto funcionario de la Administración Distrital.

En su extenso relato ante la Fiscalía, el contratista reveló una supuesta exigencia de dineros, según dijo, para lograr el jugoso contrato de administración de los cementerios distritales.

Declaración en la Fiscalía General de la Nación por caso Uaesp

Fiscalía: ¿Tiene usted alguna relación con la Uaesp, específicamente en el trámite del contrato para la administración de los cementerios del Distrito?

Sergio Venegas: Aporté el dinero para la asignación del contrato, que es el dinero que se le entregó a la directora Luz Amanda Camacho.

Sergio Venegas: Esos 1.050 millones los exigió Amanda Camacho, directora de la Uaesp, en reuniones realizadas por los dos emisarios, las llamábamos mesas de trabajo. Los emisarios fueron Marcel, quien trabajaba como asesor jurídico de la Uaesp y el doctor Quintana.

Fiscalía: ¿Cómo hizo entrega de esos dineros?

Sergio Venegas: en una maleta, se lo entregué a Luz Amanda Camacho y a Marcel porque puse como condición que viniera el director de la entidad para la entrega del dinero.

Sergio Venegas: La señora Luz Amanda Camacho llegó al hotel Tequendama el 19 de mayo de 2021 porque el contrato arrancaba el 1 de julio de 2021, por ende, se debía entregar la plata para el inicio del contrato, para que nos dejaran firmar acta de inicio.

La explosiva declaración tomada por la Fiscalía revela que habría otra entrega adicional de dinero por el contrato.

Declaración en la Fiscalía General de la Nación por caso Uaesp

Fiscalía: Usted manifestó que se entregaron 450 millones adicionales para repartir por parte de la directora de la Uaesp a los colaboradores de su equipo de trabajo. ¿Cómo se hizo la entrega y a qué personas?

Sergio Venegas: En agosto, un mes después del acta de inicio porque así se había concertado desde mayo. Ese dinero se le entregó al señor Marcel en efectivo en el Café Vienés. Ese dinero era para el jefe de jurídica $250 millones y $200 para Marcel.

Los cuestionamientos sobre la veracidad del testimonio de Venegas son múltiples y en distintos escenarios, sin embargo esta declaración bajo la gravedad de juramento ante la Fiscalía es textualmente lo que le dijo al ente acusador. Y es su palabra contra la posibilidad de enfrentar un delito de falso testimonio con una pena de 4 a 8 años.

El día que entregó la declaración, esto le dijo a una cámara de Noticias RCN: “En este momento voy a ingresar a la Fiscalía General de la Nación a corroborarme sobre las denuncias”.

“El corrupto que se ganó la concesión de los cementerios ha reconocido y se ha autoincriminado de que consiguió con corrupción. Nosotros hemos despedido a varias personas de la Uaesp, hemos entregado información que obviamente es reserva de la investigación judicial”, dijo la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, el 16 de enero de 2023.

Por su parte, la Contraloría Distrital estima en $1.500 millones el daño fiscal por estas maniobras.

Como corresponde, en Noticias RCN buscamos a los aludidos. Esto dice la exdirectora de la Uaesp, Luz Amanda Camacho:

Yo no conozco y nunca me he sentado en una reunión con el señor que se hace llamar Sergio Venegas, y dijo se hace llamar porque también sé que se llama Sergio Sierra Herrera. Lo segundo es decir que en todo mi transcurrir público, jamás un contratista público se me ha acercado si quiera a tener una conversación en la que se sugiera entrega de coimas. Jamás en mi vida y eso no va a cambiar nunca.

Lo tercero es decir que la Procuraduría ya está investigando mis bienes, lo cual celebro porque quiere decir que están haciendo la tarea de saber si sí o no he recibido algún dinero de este personaje. Lo cuarto es decir que el señor tiene un gran prontuario en la Fiscalía por investigaciones por falsa denuncia, hurto, secuestro, amenazas, lesiones e injuria; es decir, es un hombre con, diría yo, poca credibilidad y sobretodo, ahora bien, temo por mi vida, porque también conocí un artículo en el periódico El Tiempo en el que el hombre se hace responsable de ser parte del asesinato de nuestro querido periodista Jaime Garzón.

Y por último decir: el señor no fue a ampliar su denuncia a la Fiscalía, yo lo denuncié primero. Antes de que la revista Cambio hiciera pública esa entrevista – como me habían entrevistado a mí también – en esa entrevista me dijeron que ese tal Sergio Venegas había manifestado que me había entregado dineros. Yo lo denuncié ante la Fiscalía.

Aquí los decentes le hacemos una trampa a la corrupción; los corruptos no quieren decentes en la administración ¿Quién está detrás de todo esto? ¿Cuál es el interés de dañar mi nombre? ¿Cuál es el interés de sacarme de la Uaesp? ¿Cuál es el interés de que yo no vuelva a participar en un cargo público? La respuesta es que soy incorruptible y eso le va mal a los corruptos.