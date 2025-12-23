CANAL RCN
CNE informa decisiones de partidos y movimientos frente a consultas del 8 de marzo de 2026

De acuerdo con la Dirección de Vigilancia e Inspección Electoral, varias organizaciones desistieron de participar en las consultas.

Estos los partidos y movimientos políticos que van a la consulta presidencial
Foto: CNE

Noticias RCN

diciembre 23 de 2025
09:30 p. m.
El Consejo Nacional Electoral (CNE) que, con corte al 22 de diciembre de 2025, recibió notificaciones formales de partidos políticos con personería jurídica y grupos significativos de ciudadanos sobre su decisión de retractarse o ratificar su participación en las consultas populares, internas o interpartidistas previstas para el 8 de marzo de 2026, conforme a lo establecido en la Resolución No. 1542 de 2025.

Partidos que se retractan de participar

De acuerdo con la Dirección de Vigilancia e Inspección Electoral, las organizaciones que desistieron de participar en las consultas son: Cambio Radical, Partido Liberal Colombiano, Partido Conservador Colombiano, Partido Demócrata Colombiano, Colombia Renaciente, Colombia Justas Libres, Comunes, Liga de Gobernantes Anticorrupción – Liga, GSC Nosotros Somos el Pueblo, GSC “Caicedo” y GSC Sondra Macollins, la Abogada de Hierro.

Organizaciones que ratifican su participación

El CNE también informó que mantienen su decisión de participar en las consultas para la escogencia de candidaturas o la adopción de decisiones internas los siguientes partidos y movimientos: Pacto Histórico, Centro Democrático, Partido de la “U”, Nuevo Liberalismo, En Marcha, Oxígeno, La Fuerza de la Paz, Ecologista Colombiano, Esperanza Democrática (ED), Partido del Trabajo de Colombia (PTC), Alianza Democrática Amplia (ADA), MAIS, AICO, Colombia Diferente – La Fuerza de las Regiones, Unidos – La Fuerza de las Regiones, Avanza Colombia, Juego Limpio, Rescatemos a Colombia, Con Toda por Colombia, Firme con Lizcano Colombianísmo, Volvamos a Confiar con Pipe Córdoba, Con Claudia Imparables, Valiente Colombia Una Nueva Historia y Firme Luna presidente – Sí Hay un Camino.

