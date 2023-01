“Mi hija se va a levantar de esa cama porque Dios existe”: madre de Paula Durán

Ha sido un largo camino el que ha tenido que atravesar el colombiano Sergio Vega, campeón de la Liga de Fútbol Sala en 2012 con el Atlético Huila, por conseguir que su esposa, Paula Durán y con quien migró a los Estados Unidos, logre recuperarse. Según varios videos que ha compartido el hombre a través de redes sociales, a su compañera sentimental se le fue detectado un cáncer terminal durante su tercer embarazo.

Al parecer, Durán tiene cáncer de estómago y cerebro, enfermedad que se le desarrolló en su estado de gestación antes de concebir a su hijo Juan José.

Desde que se le fue notificado su diagnóstico, Paula ha permanecido en un centro de salud en California, sometiéndose a varios procesos que buscan detener la enfermedad. Sin embargo, hace algunos días los médicos se reunieron con Sergio para avisarle que a su esposa le queda un mes de vida.

Por esto, Vega publicó en redes sociales un video pidiendo ayuda al Gobierno Nacional y al norteamericano para que facilitaran el trámite de una visa humanitaria a los padres de Paula y a los de él.

Gracias a la gran difusión que tuvo el video, desde el Ministerio de Relaciones Exteriores informaron que “la Cancillería de Colombia ya radicó ante la Embajada de Estados Unidos en nuestro país la solicitud de visa humanitaria para los familiares de Paula Andrea Durán”.

Adicionalmente, este martes 17 de enero, se conoció que, finalmente, los padres de Paula obtuvieron el documento que les permite la entrada al país norteamericano.

En diálogo con Noticias RCN, Iris Camargo, madre de Paula, confesó cómo fue el proceso para la visa y expresó la emoción que siente de saber que podrá ver a su hija.

“El proceso de hoy fue fuerte, hubo mucha tensión, estaba muy nerviosa, la entrevista fue muy larga, pero finalmente logramos que nos dieran la visa”, señaló la mujer.

Adicionalmente, la señora Iris aseguró que tiene planes de viajar en los próximos días, pero que se encuentra recaudando los recursos económicos para poder trasladarse hasta donde está su hija.

“La verdad posiblemente sea en 2, 3 días, Solamente quiero pedirle a todo el mundo, ya que tengo mucho agradecimiento porque han ayudado mucho a mi hija con recursos, con medios de comunicación, necesitamos recursos para comprar los tiquetes y un dinero que nos exigen en migración y que no tengamos ningún inconveniente”, añadió.

Noticias RCN: ¿Cómo se imagina el reencuentro?

I.C: Yo le voy a decir que la amo, que esto es posible porque hay un Dios todopoderoso. No ha sido fácil, he tenido que recibir mucha ayuda espiritual (…) Me han llenado de mucho amor para mi hija y de fe en Dios, entonces yo siento que mi hija va a recibir gran parte de su recuperación estando yo ahí. Yo estoy de pie para darle todo mi amor y cuidado. Solo les puedo decir que mi hija se va a levantar de esa cama porque Dios sí existe.

