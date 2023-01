¿Cómo buscar cupo escolar en colegios distritales para sus hijos? secretario de Educación de Bogotá explica

Con el regreso a clases quedaron en evidencia muchas dificultades para que los niños vuelvan a los colegios. En la localidad de Ciudad Bolívar, docentes de una institución denuncian que las instalaciones no están en condiciones para prestar clases, por ello decidieron trasladar a los estudiantes a otro lugar, mientras la situación mejora. Adicional a este problema hay dificultades con los cupos escolares y las largas filas que se han generado para que los menores puedan obtener uno de estos y acceder a la educación. No obstante, quienes los tienen no cuentan con el transporte para llegar a estudiar.

Hasta el momento las cifras dan cuenta de que en Bogotá más de 800 mil estudiantes iniciaron su periodo lectivo en 405 colegios públicos. Pero, preocupa que hay más de 60.000 alertas por problemas de violencia y más de 200 investigaciones en curso.

Noticias RCN conversó con el subsecretario de educación de Bogotá, Carlos Reverón, acerca del regreso educativo a los 406 colegios que tiene el Distrito.

¿Cuántos menores a hoy no tienen cupo en colegios del Distrito?

En Bogotá, nosotros recibimos cerca de 83.000 inscripciones de cupos nuevos a finales del año pasado, pero de todas formas vamos a tener más cupos para atender a los niños y niñas de la ciudad, hace al menos 10 años tenemos espacios suficientes. Hacemos búsqueda activa de población desescolarizada casa a casa y le estamos diciendo a los padres de familia que no hicieron el proceso a tiempo desde el 2022 que tenemos todas las garantías para recibirlos en el sistema educativo oficial.

Padres denuncian que les están asignando colegios muy lejos de sus casas, ¿qué decir de esto?

Nosotros el año pasado recibimos cerca de 83.000 solicitudes y casi el 95% les asignamos cupos donde quisieron. El 5% desafortunadamente no había cupo disponible y le asignamos colegios al menos de 2 kilómetros y a cerca de 3.000 más allá de esa distancia, pero se les ponía ruta escolar. En los casos donde no hay cupo cerca optamos por subsidio de movilidad o ruta escolar. En cerca de 120 colegios ya no tenemos cupos, pero en los restantes sí.

¿Qué responder ante las quejas de padres de familia que dicen que no funciona la página de registro?

Un padre de familia puede, a través de la página de la Secretaría, en el link de matrícula, allí diligenciar un funcionario marcando el colegio deseado y la entidad designa un colegio de forma virtual. La segunda opción es a través de las direcciones locales y la tercera opción es mirar en donde hay cupos y dirigirse al colegio.

¿Cuánto tiempo estarían en esa casa profesores y estudiantes de este sector de Ciudad Bolívar?

La Secretaría de manera permanente hace seguimiento a las sedes. En esa sede hay una falla estructural y vamos a hacer una restructuración de ese colegio. No se construye un colegio de unos meses a otros, eso requiere al menos dos años. Mientras tanto, se arriendan establecimientos educativos con el fin de atender los niños. Vamos a tener mejoramientos en 720 colegios y entregar al menos 70, 35 este año y 35 que van a quedar en obra.