¿Qué pasó? Estudiantes de colegio en Bogotá desaparecieron varias horas en una montaña

Este 31 de julio trascurría con normalidad para los alumnos del grado sexto de bachillerato del Colegio Nuevo Horizonte, sede Torca, ubicado en la 220 con carrera Séptima, en Bogotá, sin embargo, sobre las 8:00 de la mañana subieron a la montaña ubicada en la parte trasera de la institución y desaparecieron.

Estudiantes de colegio en Bogotá se extraviaron varias horas en una montaña

Noticias RCN llegó hasta el sitio de los hechos y evidenciamos un panorama colmado por la ira y preocupación de los padres de familia, quienes esperaban conocer qué había pasado con sus hijos, los cuales no llegaron a casa después de clase como de costumbre.

Viviana Rivera, madre de uno de los estudiantes de grado sexto que se extravió, relató a Noticias RCN lo ocurrido.

“El niño llega generalmente a las 12:40, no llegó la ruta, no apareció y a la 1:10 nos informan del colegio que se habían perdido en la montaña, pero que tranquilos que ya nos lo mandaban en la ruta”.

No obstante, una sensación de alerta la invadió al ver pasar un carro de bomberos por la zona, por lo que decidió acudir de inmediato a la sede Torca del Colegio Nuevo Horizonte para averiguar qué había pasado y dónde estaba su hijo.

Pero lo que encontró al llegar fue desinformación, según denunció. Siendo aproximadamente las 5:00 de la tarde aún no tenía noticias de su hijo: “Los reportes que nos dan del colegio son falsos”. Es de señalar que los menores fueron encontrados y al momento de la entrevista, ya iban descendiendo de la montaña.

“Nos dicen que ya los encontraron, que ya van bajando, pero realmente me parece terrible que nos mientan y no nos digan las cosas como son. Me preocupa el manejo de la información que fue terrible”.

Inicialmente, los padres solo sabían que sus hijos subieron a la montaña a las 8:00 de la mañana, y sobre las 5:00 de la tarde aún no tenían noticias de ellos. La única información que tuvieron de los niños fue por un mensaje de WhatsApp a la 1:00 p. m., en el que les decían que los estudiantes estaban extraviados.

Es importante señalar que los menores estaban acompañados por algunos profesores de la institución.

Faltando pocos minutos para oscurecer totalmente, sobre las 6:00 de la tarde, Noticias RCN pudo evidenciar los primeros pasos fuera de la montaña de los niños del grado sexto que se extraviaron. Venían acompañados por miembros del cuerpo de Bomberos. Incluso, uno de los jóvenes venía siendo cargado por los rescatistas.

Detrás de ellos otro de los niños, quien con su ropa evidenció el paso de las horas en la espesa selva, buscaba a sus familiares. “Ya, aquí está”, dijo por teléfono la mujer que lo recibió entre sollozos, y con quien se fundió en un abrazo, acompañado por más información para los que estaban al otro lado de la línea: “está bien”, agregó.

¿Qué fue lo que pasó con los estudiantes del Colegio Nuevo Horizonte?

“Tuvimos reporte de un grupo de estudiantes extraviados en la zona montañosa a la altura del Colegio Nuevo Horizonte. Aproximadamente estaban desde las 8:00 de la mañana haciendo un recorrido educativo, se salen del sendero principal y quedan desubicados en la parte superior de la montaña”, detalló el sargento Roger Andrés Peña Guzmán, de la Unidad Administrativa del Cuerpo de Bomberos.

Una vez son alertados de la situación, el cuerpo de bomberos desplegó el correspondiente operativo que dio resultados positivos:

Se encuentran 36 menores de edades desde los 10 a los 16 años, y unos docentes que estaban acompañándolos

A pesar de que uno de los estudiantes descendió en brazos de rescatistas, Peña Guzmán señaló que “el reporte es que no tenemos temas médicos complejos sobre ninguno de los estudiantes; sí hubo un joven que en el recorrido tuvo un pequeño dolor en la rodilla, por tal razón los bomberos prefieren generar un levantamiento y llevarlo a la zona de valoración de la Secretaría de Salud, pero no es nada grave”.

Explicó que algunos de los alumnos presentaron signos de hipotermia como consecuencia de las bajas temperaturas en la zona boscosa, “pero todos están bien, están recibiendo hidratación, bebidas calientes y refrigerio”.

En Noticias RCN pudimos dialogar con uno de los niños que se extraviaron, quien contó a este medio cómo fue que perdieron el camino y resultaron perdidos en la montaña:

“Unos niños estaban diciendo que era por ese lado, pero no era por ahí y la profesora les hizo caso y nos terminamos perdiendo”, relató.

También dijo que durante las horas que permanecieron en la montaña, tuvieron que refugiarse en una cueva.

Nos tocó quedarnos en una cueva para esperar que llegaran los rescatistas

Al final, los padres de familia pudieron retornar a su hogar con sus hijos sanos y salvos, no sin antes ser valorados por las autoridades para determinar que su salud era estable.