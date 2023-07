Las condiciones en las que fue encontrado el profesor de tenis desaparecido en Bogotá

Edwin Samuel Pineda, el profesor de la Liga de Tenis de Bogotá que había desaparecido el pasado domingo 23 de julio fue encontrado por uniformados de la Policía en Villa de Leyva en Boyacá. El deportista de 37 años habría recorrido más de 138 kilómetros para llegar al lugar donde se encontraba.

En horas de la mañana de este 29 de julio, la hermana del profesor confirmó que el deportista efectivamente apareció y que está junto a su familia en Tunja.

Lo que se conoce por el momento es que Pineda está en desmejoradas condiciones de salud. Sin embargo, no hay mayores detalles sobre las razones por las que desapareció, pero de manera preliminar se maneja que habría llegado de manera voluntaria hasta el lugar donde fue encontrado por las autoridades.

Las primeras hipótesis de las familia deban cuenta de que se podría tratar de un caso de escopolamina, pero las circunstancias en las que fue encontrado, sano y salvo, podrían indicar que se trató de un episodio desafortunado de salud mental.

Vea también: Investigan la misteriosa desaparición de un profesor de tenis en Bogotá

Las condiciones de salud del profesor de tenis

La hermana del profesor de tenis confirmó que se encuentran en este momento en un proceso de restauración. Una foto que circula en redes sociales deja en evidencia que luego de una semana de su desaparición, el profesor se encuentra desmejorado de salud.

El 28 de julio se logró confirmar que Edwin Samuel Pineda estaba en la ciudad de Tunja. Inmediatamente se estableció contacto con la policía judicial, quienes determinaron que el profesor estuvo allí desde que se conoció su desaparición hasta el día miércoles.

Luego se habría trasladado hacia el municipio de Villa de Leyva, donde finalmente las autoridades lo encontraron en un hotel de la zona.

Le puede interesar: Sanos y salvos aparecieron los niños vistos por última vez cerca de un centro comercial en Bogotá

En contexto: así fue la desaparición del profesor de tenis

Edwin Samuel Pineda salió de su casa en la localidad de Suba a las 4:40 de la mañana del domingo 23 de julio para dictar una clase en el Parque Nacional que tenía pautada a las 6:00 a.m.

Horas más tarde, se conoció que el profesor no llegó a la clase. A través del rastreo del GPS de su celular, los familiares se encontraron con un extraño recorrido. Pues la aplicación indicaba que efectivamente Pineda hizo la ruta desde Suba hasta la carrera séptima y que pasó frente al Parque Nacional, pero continuó otro camino que usualmente no frecuentaba, hasta llegar a un centro comercial del norte de Bogotá que es el último punto que marca el celular, pero lamentablemente no lo encontraron.