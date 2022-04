¡Prográmese con el Festival Iberoamericano de Teatro!

El festival más importante de teatro de la capital inicia su calendario este fin de semana, el Teatro Colón de Bogotá dio inicio este viernes a la programación de espectáculos entre danza, marionetas, clown y obras escénicas, en este primer ciclo del 1 al 17 de abril.

Serán un total de 16 teatros los escenarios de las obras de talla mundial, con una disposición de obras nacionales e internacionales de países como España, Reino Unido, Bélgica, Argentina y el invitado de honor este año, Estados Unidos con su obra "The Song of the North". Por su parte, Colombia tendrá una oferta de 24 obras nacionales y un total de 140 bajo el formato de ‘Teatro a la calle’.

Vuelve el festival, el teatro, la danza y ahora se unen con la gastronomía. ✨​

Vive La Más Fuerte una obra que revela la rivalidad entre mujeres dirigida por @hernandezvict y protagonizada por @marcelamar07. ​



Nuevos espacios

Además, para el regreso de las artes escénicas luego de su cierre por la pandemia, el FITB inaugurará un espacio de interacción que contará con la participación de artistas consagrados. También se ofrecerá la ‘Carpa Cabaret’, en el bar y zona de rumba del Movistar Arena, un encuentro entre productores, espectadores y los protagonistas del festival.

Calendario oficial de programación

Donde puede adquirir sus boletas

Los interesados pueden comprar sus tiquetes en:

https://festivaldeteatro.com.co/ y https://all2.checkout.tuboleta.com/list/offers.