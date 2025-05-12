Fiscalía cita a interrogatorio a Ricardo Roa por presuntas irregularidades en compra de apartamento

La Fiscalía General de la Nación citó a interrogatorio al presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, en el marco de una investigación que indaga posibles irregularidades en la adquisición de un lujoso apartamento.

La diligencia fue programada para el próximo 10 de diciembre.

De acuerdo con la información preliminar, la compra del inmueble habría involucrado a una empresa que tendría vínculos con Ecopetrol, lo que encendió las alertas de los organismos de control.

Por esta razón, el ente acusador busca esclarecer si existió algún conflicto de interés, manejo indebido de recursos o utilización de la posición del alto directivo para obtener beneficios particulares.

Hasta el momento, Ecopetrol no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre la citación.

Cabe mencionar que hace tan solo algunos días el CNE decidió sancionar a Ricardo Roa Barragán, quien fue gerente de la campaña presidencial del Pacto Histórico, al concluir que durante la contienda electoral se sobrepasaron los topes legales de financiación y se recibieron aportes de fuentes no autorizadas.

La medida también involucra a la tesorera y a la auditora de la campaña, tras una investigación que tomó tres años.

El CNE resaltó que esta es la primera vez en la que se imponen sanciones directas a los responsables financieros de una campaña presidencial en el país, lo que marca un precedente en el control del manejo de recursos electorales.

Aunque las organizaciones políticas Colombia Humana y Unión Patriótica también fueron sancionadas, el proceso no incluyó al entonces candidato Gustavo Petro debido a una instrucción de la Corte Constitucional.

“El Consejo Nacional Electoral a través de sus magistrados y conjueces, sancionó administrativamente a la campaña presidencial de PRIMERA y SEGUNDA vuelta de la COALICIÓN PACTO HISTÓRICO, por la vulneración al régimen de financiación electoral, que se concretan en superación de topes y fuentes indebidas de financiación”