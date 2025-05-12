CANAL RCN
Colombia

Fiscalía cita a interrogatorio a Ricardo Roa por presuntas irregularidades en compra de apartamento

Según información, la diligencia fue programada para el próximo 10 de diciembre.

Ricardo Roa
Foto: Archivo Noticias RCN

Noticias RCN

diciembre 05 de 2025
10:16 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La Fiscalía General de la Nación citó a interrogatorio al presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, en el marco de una investigación que indaga posibles irregularidades en la adquisición de un lujoso apartamento.

Fiscalía citó a interrogatorio a Ricardo Roa, ¿Por qué?

CNE avaló la integración del partido Progresistas al Pacto Histórico
RELACIONADO

CNE avaló la integración del partido Progresistas al Pacto Histórico

La diligencia fue programada para el próximo 10 de diciembre.

De acuerdo con la información preliminar, la compra del inmueble habría involucrado a una empresa que tendría vínculos con Ecopetrol, lo que encendió las alertas de los organismos de control.

Por esta razón, el ente acusador busca esclarecer si existió algún conflicto de interés, manejo indebido de recursos o utilización de la posición del alto directivo para obtener beneficios particulares.

Hasta el momento, Ecopetrol no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre la citación.

Cabe mencionar que hace tan solo algunos días el CNE decidió sancionar a Ricardo Roa Barragán, quien fue gerente de la campaña presidencial del Pacto Histórico, al concluir que durante la contienda electoral se sobrepasaron los topes legales de financiación y se recibieron aportes de fuentes no autorizadas.

CNE anunció sanción contra presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa

La medida también involucra a la tesorera y a la auditora de la campaña, tras una investigación que tomó tres años.

¿Sanción a Ricardo Roa afecta a Ecopetrol? Esto dicen expertos
RELACIONADO

¿Sanción a Ricardo Roa afecta a Ecopetrol? Esto dicen expertos

El CNE resaltó que esta es la primera vez en la que se imponen sanciones directas a los responsables financieros de una campaña presidencial en el país, lo que marca un precedente en el control del manejo de recursos electorales.

Aunque las organizaciones políticas Colombia Humana y Unión Patriótica también fueron sancionadas, el proceso no incluyó al entonces candidato Gustavo Petro debido a una instrucción de la Corte Constitucional.

“El Consejo Nacional Electoral a través de sus magistrados y conjueces, sancionó administrativamente a la campaña presidencial de PRIMERA y SEGUNDA vuelta de la COALICIÓN PACTO HISTÓRICO, por la vulneración al régimen de financiación electoral, que se concretan en superación de topes y fuentes indebidas de financiación”

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

CNE

Daniel Palacios oficializó ante el CNE su intención de participar en la consulta del próximo 8 de marzo

Animales

VIDEO | Rescatan a 46 animales en condiciones de maltrato y hacinamiento en Medellín

Política

Mesa Directiva del Consejo Gremial para 2026 estaría definida: Natalia Gutiérrez sería la presidenta

Otras Noticias

Redes sociales

Murió reconocida actriz de Netflix tras una fuerte enfermedad: "Luche con mis fuerzas"

Criscilla Anderson falleció a las 45 años y dejó un emotivo mensaje de despedida.

Redes sociales

'La Mansión de los Streamers': fecha, horario y dónde ver la producción de Westcol

Los participantes se enfrentarán a distintas pruebas para ser futuros streamers profesionales.

Tenis

Bogotá suma un nuevo escenario para el pádel con la apertura de PadelTown

Enfermedades

Más de 2.000 pacientes han muerto por enfermedades raras en medio de la crisis en salud

Comercio

Estas son las tendencias en Colombia para dar regalos en Navidad: téngalos en cuenta