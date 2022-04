Transmilenio y SITP: estas son las novedades para Semana Santa

La Alcaldía Mayor de Bogotá emitió un comunicado con los horarios y los cambios que tendrá el transporte público en la capital durante la Semana Santa. El Sistema Integral de Transporte Público (SITP), modificará los horarios de algunos servicios zonales, las rutas C30, C36, C100 y E17 recortan sus horarios de operación los días jueves, viernes y sábado Santo.

Rutas de SITP

C30 Porciúncula Mundo Aventura

Horarios

Jueves y Viernes 5:00 AM - 9: 00 PM

Sábado 4:00 AM - 9:00 PM

C36 Bachué Montes

Horarios

Jueves y Viernes 5:00 AM - 9: 00 PM

Sábado 4:00 AM - 9:00 PM

C100 Teusaquillo La Magdalena

Horarios

Jueves y Viernes 5:00 AM - 9: 00 PM

Sábado 4:00 AM - 10:00 PM

E17 Chicó Villa Gloria

Jueves y Viernes 5:00 AM - 9: 00 PM

Sábado 4:00 AM - 9:00 PM

Por su parte, el sistema de Transmilenio este año operará en su horario habitual durante toda la Semana Mayor, es decir, los días lunes, martes y miércoles de 4:30 a.m. a 12:15 a.m. Y el jueves 14, viernes 15 y domingo 17, el funcionamiento será en horario festivo de 6 a.m. a 11:15 p.m. Además, el sábado operará entre las 5 a.m. y 12:15 a.m.

La alcaldía invitó a los usuarios a descargar la aplicación TransMiApp, para poder seguir en tiempo real la operación de los buses y planear sus rutas.

Plan Retorno para el 17 de abril

La alcaldesa Claudia López detalló los horarios para el plan de movilidad de la ciudad, antes del medio día no habrá ninguna restricción de ingreso, después del medio día y hasta las 4 de la tarde solo se permitirá el ingreso a los automóviles con el último número de su placa par, y a partir de las 8 de la noche se permitirá el acceso a la capital a los vehículos con placa impar.