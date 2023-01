¿Posible apagón en Bogotá? Estos son los proyectos eléctricos sin terminar que generan alertas

La salida de la exviceministra Belizza Ruiz de la cartera de Minas y Energía dejó mucho más que una silla vacía. La exfuncionaria destapó bastantes problemas de comunicación e irregularidades entre ella y la ministra Irene Vélez, incluso aseguró que si fuera su decisión la retiraría del cargo.

Pero no solo los problemas al interior del Ministerio fueron revelados, también situaciones preocupantes para el país en materia energética. Ruiz aseguró que ha recibido alertas sobre posibles apagones que serían ocasionados por la falta de avances en infraestructura de transmisión.

En entrevista con La FM, la exviceministra dijo: “acá en Bogotá hay una probabilidad de apagón, no sé si la gente sabe esto. Se ha dado por la dificultad de proyectos de transmisión y una subestación que no se ha podido terminar. En el suroccidente hay unos problemas con un trazado y si no se resuelve podría haber cortes”.

¿De cuáles proyectos habla la viceministra de Energía Belizza Ruiz?

La exfuncionaria se refiere a dos obras importantes, la primera es la Línea Sogamoso, un proyecto de 383 KM a 500 KV que busca brindar suministro a Bogotá y zonas de Cundinamarca, Boyacá y Santander.

La explicación que dio Juan Ricardo Ortega, presidente del Grupo Energía Bogotá, empresa a cargo de la obra, es que los retrasos se deben a que las comunidades aledañas no aprueban el proyecto. “Hay zonas en Tabio donde una persona quiere trancar el proceso porque no les gusta”, dijo.

La segunda obra es el Refuerzo Suroccidental, que se contempla de 426 kilómetros y también 500 kilovoltios. Este proyecto busca alimentar la demanda de regiones como el Valle del Cauca, Risaralda y Caldas, que no tienen autosuficiencia energética y por ello necesitan de líneas que lleven la energía a otras zonas. La explicación del presidente de la GEB fue similar: una persona de la comunidad ha imposibilitado el avance, a pesar de que ya se han puesto en construcción 200 torres.

El funcionario aseguró a Noticias RCN que “si no logramos que se termine antes del 2024 o del 2025 puede llegar a haber faltantes de energía que deterioren de forma importante el suministro y eso puede implicar cortes, pérdidas de calidad, disminución del voltaje. También se podría ver afectado el sistema de transporte, como por ejemplo el metro o los trenes de cercanías que está adelantando la Alcaldía”.