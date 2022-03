¡Repudiable! Dos taxistas fueron asesinados en menos de 24 horas en Bogotá

El caso más reciente se registró en el barrio Juan Pablo II, de la localidad de Ciudad Bolívar al sur de la ciudad de Bogotá. La víctima, un joven conductor de 28 años, habría sido engañado por los delincuentes que solicitaron un falso servicio a través de una aplicación.

Cómo engañaron al taxista asesinado

El joven estuvo en comunicación a través de audios con un compañero al que le contó la situación minutos antes de su asesinato, pues el servicio que había atendido tendría algunas irregularidades:

- Víctima: "No sé qué hacer, hay un man que quiere que entre que la mamá que no sé qué, aquí al lado del parqueadero"

- Compañero: "No, no, no vaya a entrar, eso ábrase de ahí, eso suerte, y si la central lo llama o algo, no, eso es una olla ahí, un callejón sin salida, salgase de ahí"

- Víctima: "Ya me metí, esperar a ver, si no pues no"

Poco después de esta conversación el joven dejó de tener comunicación con su compañero.

Lo que se sabe del caso

Vecinos de la zona escucharon las detonaciones por arma de fuego. Minutos después se percataron de que el taxista había sido asesinado.

Durante el levantamiento del cadáver del joven conductor, se pudo conocer por parte de las autoridades que el hombre recibió un disparo fulminante que acabó con su vida.

Familiares de la víctima indicaron que también había sido despojado de tres teléfonos celulares.

Asesinato a otro taxista

Durante el miércoles 23 de marzo, otro hombre de 49 años que conducía taxi fue ultimado a tiros, según testimonios recabados por las autoridades se trataría de un ajuste de cuentas. Se conoció de manera extraoficial que persona que disparó con el hombre tendría un uniforme escolar.