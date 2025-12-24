Autoridades rescataron a un hombre que había sido secuestrado por el Clan del Golfo en Antioquia

Durante el desarrollo de una operación, tropas del Ejército Nacional y unidades de la Policía lograron el rescate de un hombre que había sido secuestrado por presuntos integrantes del Clan del Golfo en el municipio de Valdivia, en el norte de Antioquia.

Ejército rescató a un hombre que había sido secuestrado en Antioquia

Durante el procedimiento, las autoridades capturaron a un adulto y aprehendieron a un menor de edad, señalados como los responsables del hecho.

Gracias a estas labores, fue posible ubicar a la víctima cuando se encontraba retenida a un costado de la vía, junto al vehículo que conducía.

“Bajo los lineamientos establecidos en el Plan de Campaña Ayacucho Plus y en el desarrollo de operaciones coordinadas entre las tropas del Batallón de Infantería Liviana N.° 31 Rifles de la Décima Primera Brigada y el Grupo Liviano de Caballería N.° 9 del Ejército Nacional, junto con la Policía Nacional, se logró el rescate de un ciudadano que se encontraba retenido por presuntos miembros del grupo armado organizado (GAO) Clan del Golfo en el municipio de Valdivia, Antioquia”, detalló el Ejército.

Según la información oficial, el hombre, dedicado al transporte de alimentos perecederos, estaba siendo intimidado por sus captores, quienes le habrían exigido el pago de siete millones de pesos a cambio de su liberación.

La rápida intervención de las autoridades permitió frustrar el secuestro y salvaguardar la integridad del ciudadano.

Miembros del Clan del Golfo secuestraron a un hombre en Antioquia

En el lugar se efectuó la captura en flagrancia del presunto responsable adulto y la aprehensión del menor, quienes fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para adelantar los procesos judiciales correspondientes, conforme a la ley.

El Ejército Nacional reiteró que continuará desarrollando operaciones militares y policiales en esta región de Antioquia con el objetivo de debilitar el accionar de los grupos armados ilegales y combatir delitos como el secuestro, la extorsión y otras conductas que afectan la seguridad y tranquilidad de la población.