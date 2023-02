Nueva investigación determinaría irregularidades en glamping donde murió Deysy Riaño

Hace casi un año, el pasado 9 de abril, una pareja tomó, tal vez, la peor decisión de sus vidas al querer pasar una noche romántica en un glamping, en Manta, Cundinamarca, a dos horas aproximadamente de Bogotá.

Fabián Guillermo Sarmiento y Deysy Yamile Riaño jamás imaginaron que sería la última noche de sus vidas. Una fuga de gas, en el aire acondicionado de la habitación, habría intoxicado a la pareja produciéndole la muerte a la mujer, y dejando a Fabián agonizando.

Los empleados hallaron a la pareja inconsciente y tuvieron que romper una de las ventanas para poder auxiliarlos.

La causa de la muerte de Deysy fue “asfixia mecánica por desplazamiento de oxígeno producida por monóxido de carbono”, mientras que Fabián quedó en un estado crítico, sin movilidad e incluso sin poder hablar.

Sobre este trágico caso, Noticias RCN conoció el documento en el que la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) confirmó la apertura de una investigación donde determinará presuntas irregularidades en el funcionamiento de la propiedad.

En contexto: Los nuevos detalles del caso de la mujer que murió en un glamping

La investigación de la SIC al dueño del glamping

La familia de Deysy, durante todo este tiempo, ha tratado de hallar un culpable en la muerte de su hermana y una explicación razonable al funcionamiento irregular del establecimiento.

El documento que reúne la investigación de la SIC contra el propietario del glamping indica:

Resuelve: iniciar investigación administrativa mediante la presente FORMULACIÓN DE CARGOS en contra del señor, propietario del establecimiento de comercio de servicios turísticos.

Por su parte, Claudia Riaño, hermana de la víctima, celebró que finalmente se tomaran en cuentas sus argumentos para una investigación más robusta: “muy complacidos de que la Superintendencia de Industria y Comercio haya abierto una investigación, agradecemos que la Fiscalía pueda actuar frente a esta situación”

La SIC le concedió un término de máximo 15 días al propietario del establecimiento para que entregue sus pruebas y de esta manera esclarecer por qué ocurrió esta tragedia.

Vea también: El trágico estado de salud del hombre que sobrevivió a intoxicación en glamping

El calvario que vive Fabián Sarmiento

Para la familia del profesor de educación física es muy doloroso ver el estado en el que se encuentra el joven después de este terrible episodio. La vida de este hombre cambió desde aquel 9 de abril.

Mariela Díaz de Sarmiento, madre de Fabián, exige una explicación sobre la salud de su hijo, puesto que desde el pasado 22 de abril, cuando fue dado de alta, día a día, se deteriora su salud, al punto de quedar en una cama, sin ni siquiera poder hablar.

“Él salió recuperado, hablando, pero ha venido involucionado. No sé qué le pasa, los médicos no me explican y el dueño del glamping no responde por esta tragedia que nos ocasionó”, relató la madre a El Tiempo.

Tras el alta médica Fabián estuvo una semana relativamente bien, pero tras una consulta neurológica, luego de que su cuerpo se empezara a poner rígido de la nada, todo cambió:

Investigación Caso Glamping Cundinamarca by Noticias RCN on Scribd