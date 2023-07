Juez dejó en libertad a mujeres que drogaron y robaron a extranjeros al no considerarlas un peligro

Pese a las contundentes pruebas en video, un juez dejó en libertad a dos mujeres señaladas de drogar a unos ciudadanos de nacionalidad sueca para robarle la suma de 20 millones de pesos.

Según relató la Fiscalía, les suministraron un fármaco con el que los extranjeros perdieron la conciencia, posteriormente, las mujeres proceden a esculcar la habitación para apoderarse de todos los objetos de valor.

El fiscal delegado se refiere a María Teresa Londoño y Victoria Albornoz, quienes, según el ente acusador, son señaladas responsables de haber cometido el crimen en un hotel de Bogotá.

Varios videos de cámaras de seguridad fueron determinantes para identificar la conducta de las mujeres que buscaban seducir a sus víctimas.

En las imágenes se ve a cuatro mujeres hablar con los dos ciudadanos suecos en el lobby del hotel donde se hospedaban. Inmediatamente se registran, pero una de ellas nos puede ingresar por tratarse de una menor de edad.

Las otras tres sí ingresaron junto a los extranjeros, hecho que quedó evidenciado en el video de las cámaras del hotel.

“Estando dentro de la suite, ustedes dos (presuntas responsables) junto con la otra señora – que se desconoce su paradero – entran, escuchan música, beben unas cervezas y pasados aproximadamente 15 minutos pierden su estado de conciencia (extranjeros)”, como consecuencia del fármaco que les suministraron, relató el fiscal delegado.

Tras la salida del hotel, una de ellas logró escapar con el botín, avaluado en más de 20 millones de pesos, representado en distintos artículos de tecnología; las otras dos fueron capturadas y llevadas ante un juez que después de escuchar la imputación de la Fiscalía por los delitos de hurto agravado y lesiones personales agravadas, consideró que no eran un peligro para la sociedad.

“Si bien es cierto que existe ese riesgo de no comparecencia, el hecho de no tener un domicilio específico no conlleva necesariamente que entonces deba ser privado de la libertad de entrada”, determinó el juez de garantías durante la audiencia.

Así las cosas, ordenó su libertad inmediata, no sin antes dejarles un compromiso claro para presentarse periódicamente ante las autoridades, debido a que el proceso en su contra continúa.

En Noticias RCN consultamos a un experto para conocer por qué no fueron enviadas a la cárcel:

“El juez debe establecer el riesgo cierto y actual de los derechos que se pretenden proteger con la medida restrictiva. Así mismo debe establecer que es el medio idóneo para lograr dicho objetivo”, explicó el abogado penalista y profesor, Daniel Largacha.

Por su parte, las implicadas no aceptaron los cargos imputados y hoy día se encuentran en libertad.