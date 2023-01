En video: fábrica de colchones quedó en pérdida total tras el incendio

La emergencia que desató este miércoles en Bogotá por el incendio en una fábrica de colchones todavía no cesa. Las llamas no hacen tregua y continúan expandiéndose por los rincones del edificio a pesar de los esfuerzos del cuerpo de bomberos de Cundinamarca que ha atendido la emergencia desde la mañana del miércoles y de manera permanente.

Las causas todavía no han podido ser establecidas con claridad debido a que mientras no se apague el incendio totalmente, las autoridades no pueden ingresar a las instalaciones para realizar las investigaciones correspondientes. Sin embargo, un trabajador de la empresa le aseguró a Noticias RCN que "la llama fue provocada por una chispa que hubo en una cazata".

La conflagración consumió el primer, segundo y tercer nivel del edificio y con el paso de las horas se fue extendiendo por más rincones con el impulso de pequeñas explosiones producto del contacto del agua con los químicos de la fábrica que aumentaron la intensidad de las llamas.

Así quedó la fábrica de colchones tras el incendio

Tejados y estructuras fueron consumidos por el fuego, por lo que la empresa quedó en pérdida total. Las imágenes son estremecedoras, pues las instalaciones de Colchones Ramguiflex, una empresa próspera que llevaba 32 años en funcionamiento, quedaron en cenizas en un solo día.

Los bomberos aún no han podido ingresar para apagar el fuego que sigue latente en el interior del edifico por la amenaza de que caiga parte de la estructura. Según reportes, todavía resta un 5% para controlar el total del incendio que inició este miércoles sobre las nueve de la mañana.

Más de 150 bomberos pertenecientes a las instituciones de Cundinamarca, El Rosal, Cota y Chía contribuyeron a controlar la emergencia, pero los esfuerzos no fueron suficientes para detener las llamas que destruyeron el techo, los muros e incluso las estructuras con acero que sostenían la edificación.

Alrededor de 450 personas trabajan de manera directa en la empresa Colchones Ramguiflex, pero por la magnitud del golpe a causa de este incendio, quedará por definir que pasará con el futuro de la compañía.