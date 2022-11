Tras caos en varios conciertos, ¿está preparada Bogotá para dichos eventos?: Julio Correal responde

Este 2022 el país se convirtió en una parada obligada en las giras de cantantes internacionales y nacionales. Podría decirse que fue el año de los conciertos, pues un total de 100 artistas locales y extranjeros llegaron a Bogotá, Medellín y otras ciudades, para compartir su música con los colombianos.

Las cifras sobre este tipo de eventos dejan al descubierto el éxito que significan, no solo para la industria musical, sino también para otros sectores como el económico, que se ve bastante beneficiado con la realización de dichos eventos. El panorama es más o menos así: en 2022 hubo cinco conciertos por mes, entre los más destacados con bandas como Guns N' Roses y artistas como Dua Lipa, Bad Bunnny y el más reciente, que trajo a Bogotá al exintegrante de One Direction, Harry Styles.



Foto: AFP

Pero si de estrellas se trata está demostrado que los colombianos se rebuscan la forma de asistir a sus presentaciones, así esto implique viajes y dinero, y de esta intención el más beneficiado fue el sector hotelero, que alcanzó un 90% de ocupación durante las fechas de conciertos.

Por su parte, uno de los más esperados, el concierto de Bad Bunny, dejó ganancias de 60.000 millones de pesos. Y, además, para llevar a cabo los eventos musicales se generaron 4.000 empleos en el país, entre personas de boletería, logística y producción. Como si fuera poco, el balance que deja las jornadas demuestra que, por 1 millón de dólares invertidos, un 35% queda de ganancia.

La situación es clara: los conciertos son un incentivo económico importante y un espacio de ocio que mueve las fibras de la población colombiana. Pero con todo lo bueno, hay un fantasma que ensombrece al país en cuanto a su potencial para recibir artistas de talla internacional, y se trata de las fallas en la organización que termina en desmanes, disturbios y accidentes.

Harry Styles detiene su show en Bogotá, por favor cuidémonos entre todos !! ❤️‍🩹❤️‍🩹❤️‍🩹



pic.twitter.com/xg8cJGJQwr — Roberto Mor Cardona (@Roberto_Cardona) November 28, 2022

Si bien, esto es algo que puede ocurrir en otros países, es también una situación que en Colombia se ha vuelto costumbre y los videos de turbas saltándose la seguridad de los estadios o coliseos, personas golpeadas o desmayadas por las aglomeraciones, se han vuelto parte del paisaje de los conciertos especialmente en Bogotá, por lo que la verdadera pregunta es, si la capital del país de verdad está preparada para organizar eventos de tal magnitud.

🇨🇴 | LO ÚLTIMO: Personas intentando entrar a la fuerza al estadio El Campín de Bogotá para el concierto de Bad Bunny. pic.twitter.com/0aDNaqAvMc — Alerta Mundial (@AlertaMundial2) November 21, 2022

NoticiasRCN.com habló sobre el tema con un experto de la música y por su puesto en la organización de eventos. Se trata de Julio Correal, que además de su experiencia como empresario y co creador de eventos emblemáticos como Rock al Parque y Estéreo Picnic, conoce a la perfección la responsabilidad que implica traer a grandes artistas al país.

Para este empresario, aunque hay fallas de logística, el panorama para el país es positivo y considera que se ha avanzado significativamente. "Colombia ha mejorado mucho en la oferta técnica, con tecnología de punta que da seguridad a los artistas, por eso han decidido que pueden venir al país", afirmó.

¿Por qué este año se caracterizó por una ola de conciertos en el país?

Sucede que por la pandemia se habían aplazado y se repusieron after pandemia. Por otro lado, Ocesa está muy fortalecido a raíz de la compra importante que hubo por parte de Live Nation, que es la número uno de los espectáculos y también llegó con toda, con sus artistas y siendo Bogotá una parada especial. Eso sumado a la labor de Páramo Presenta, que también ha hecho un gran trabajo para traer una cantidad de cantantes. La industria está creciendo y los nuevos escenarios como el Movistar Arena y el Coliseo Live han hecho que el mercado se dispare un poco.

¿Qué representa para el país en materia económica ser elegidos por artistas de talla internacional?

El país lo escoge la empresa que hace la contratación del artista, entonces cuando estamos en el mapa de una compañía como Live Nation, se va a disparar la oferta de artistas para Colombia. Yo creo que es un gran logro el del país porque no nos olvidemos de la cantidad de trabajo que genera la industria.

¿Qué está fallando en la logística de Bogotá para eventos como el de Bad Bunny, que se salió de control?

No le podemos echar la culpa al empresario porque lo hizo muy bien en Medellín y el estadio funcionó perfectamente. Yo creo que el Campín necesita un protocolo de manejo que se le entregue a todo empresario que quiera contratar. En este deben estar los accesos, las salidas de emergencia, el aislamiento del espacio, las calles y todos los factores a tener en cuenta, porque si cada compañía hace su propio plan de entrada estamos en la olla.

En Bad Bunny hubo una falla logística que se vio representada en el interior. La logística debe dar una imagen que imponga respeto a las normas del estadio, y por eso vuelvo a que debe haber un protocolo en que se establezca y en el que te digan: ‘para el control de acceso necesita tantos logísticos, para evacuación estos otros’ y no que cada uno decida cuanta gente necesita.

Lo de Harry Styles tiene que ver con que el Coliseo Live todavía es un experimento. Hay que decir la verdad y es que ese espacio fue construido, pero las normas de acceso y espacio no fueron tenidas muy en cuenta, entonces están buscando cuál es el operativo real, porque aún hay gente sobre la calle 80, que no es cualquier calle, es muy peligroso.

Hay muchas cosas por mejorar en este lugar, los operativos de salida y las comidas rápidas, también el tránsito de Cundinamarca debe saber manejar el trancón de las salidas.

También sucedió que se desbordó la fanaticada. Niñas desde las 4 de la mañana esperando. Vi muchas camillas de niñas de pasando, pero también de mamás que las acompañaban y se les tiraban el show a sus hijas.

He visto un poco deficiente la señalética. Hay que usar más los perifoneos para darle información a la gente por sonido y mirar la parte de accesos para reducir las filas. Uno no puede tener afuera cinco mil personas por entrar y que el concierto empiece, porque claro, la gente se desespera y busca como entrar. Al público no se le puede echar la culpa.

¿Está preparada Bogotá para este tipo de eventos?

Las autoridades tienen que trabajar en conjunto. Tránsito y Bomberos.

La situación no es tan complicada, habíamos hecho antes conciertos muy importantes y no habían ocurrido ningún tipo de desorden. Estos sucesos llaman la atención, pero no es un problema del empresario ni del espacio, ya le tocó a las autoridades sentarse y desarrollar un plan para el Coliseo Live, que debe tener la información en esos operativos. Por ejemplo, en Arctic Monkeys hicieron una evacuación muy buena y salieron por zonas, pero en Harry Styles lo cambiaron y había otro tratamiento.

¿A quién le corresponde esta logística?

El empresario, mis queridos amigos, está ofreciendo una experiencia al público, entonces debe estar pensando que la experiencia va desde el parqueadero hasta la salida. Es clave eso, si no estamos hablando con un negociante, pero las compañías que tenemos ahora son muy serias.

El Distrito tiene que asegurar la logística y las autoridades tienen que estar al 100%. Es un compromiso de los dos.

¿Cómo organizan las logísticas de un evento y cómo están preparados para responder a desmayos, disturbios y demás?

En la organización del evento hay parámetros como ambulancias y todo eso, pero, por ejemplo, cuando yo hice Manu Chao en la Plaza de Bolívar que sabía que las cosas iban a estar calientes, no puse tres ambulancias que me exigía el PMU, puse siete y en determinado momento fue necesario.

Hay un Puesto de Mando Unificado que aprueba y monitorea la logística para tomar medidas, como ocurrió en el concierto de Harry Styles. Eso se puede controlar, una solución para la zona plateada del coliseo es dividirla, para impedir que sea una sola masa de personas empujando. Para evitar desmayos hay que fortalecer la hidratación porque esas cosas pasan.

El buen ejemplo de todas estas cosas es el Movistar Arena que tiene su mismo operativo establecido. Allí ha habido todo tipo de eventos y ningún problema. Brinda las condiciones ideales.