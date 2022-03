Comienza el Festival Estéreo Picnic: le contamos todo lo que necesita saber

Luego de dos años de espera llega nuevamente a Colombia el Festival Estéreo Picnic, el evento se llevará a cabo en el Campo de Golf Briceño 18, en Bogotá. Se espera recibir a más de 100.000 amantes de la música que podrán disfrutar de diferentes artistas durante el viernes 25, el sábado 26 y domingo 27 de marzo.

Los artistas que podrá ver en el Estéreo

Entre los artistas colombianos invitados está el cantante J Balvin, Armenia, Juan Pablo Vega, el Binomio de Oro y por supuesto, el Frailejon Ernesto Pérez.

La gran apuesta de este año va por cuenta de los artistas internacionales, como el DJ y productor neerlandés Martin Garrix, la rapera Doja Cat, Briela Ojeda, Foo Fighters, The Strokes, Black Pumas, Diamante Eléctrico; LP, C.Tangana, Nina Naranjo; Ed Maverick, Turnstile, Ashnikko, The Hacker, Avalon Emerson, Él Mató a un Policía, Motorizado, King, Gizzard & The Lizard Wizard, Bruses, Babelgam, Margarita Siempreviva, WYK, Los Cotopla Boyz, Mala Bengala, Paula Pera, Pabllo Vittar y El Fin de los Tiempos.

¿Cuándo es Estéreo Picnic?

Este viernes 26 de marzo comienza el primer día del Festival Estéreo Picnic. Cinco escenarios principales estarán disponibles para los asistentes del evento: Principal, Adidas, Banco de Bogotá, Páramo Presenta y Domo Budweiser.

Primer día

La organización reveló que en el escenario principal tendrán lugar las presentaciones de Piel Camaleón, The Libertines, Nile Rodgers & Chic y los Foo Fighters. Adidas y el Banco de Bogotá serán los escenarios de Phoebe Bridgers y Briela Ojeda, Idles y Diamante Eléctrico, Black Pumas y Las Ligas Menores. Habrá además un gran cierre con The Drums y Kaytranada.

Mientras tanto, en el escenario de Páramo presenta y el Domo Budweiser, los aficionados podrán disfrutar de Javiera Mena, Red Axes, DJ Hell, La Pacifican Power, y muchos más.

Segundo Día

Para los fanáticos del Binomio de Oro, el sábado 26 de marzo, se presentará la agrupación musical, en el escenario Paramo Presenta.

Otros artistas como Nicki Nicole darán su show en el Escenario Adidas y seguirá con Crudo, Means Raw, C. Tangana, Martin Garrix, Eladio Carrión y J Balvin, quien cerrará en el Escenario Principal.

Tercer día

Para finalizar el show, se presentará el cantautor Juan Pablo Vega, y otros artistas ccomo Ashniko, Margarita Siempre Viva, Machine Gun Kelly, Pabllo Vittar, LP, WOS, A$ap Rocky, Turnstile, Avalon Emerson, Doja Cat, The Strokes, Nina Kraviz, The Hacker, DJ Harvey, y la banda Argentina de indie rock, El Mató Un Policía Motorizado.

¿Cuánto cuestan las boletas?

El costo de las boletas depende de la ubicación que desee. Es posible comprar combos o entradas individuales. Los combos, en la localidad general, etapa uno, tienen un costo de 854.000 pesos y en la etapa dos, tiene un valor de $995.000. En el caso de las entradas VIP, el costo es de 1.910.000 pesos. Por su parte, las entradas individuales, en la localidad general, cuestan entre 413.000 y 537.00 pesos, y la boleta VIP cuesta 780.000 pesos.

‘Cashless’ será el único método de pago que aceptará el festival

Esta es la opción que plantea el FEP para que las personas paguen todos los servicios que se brindan en el evento, incluida la venta de licores, comida y artículos en las ferias. No serán aceptadas ni tarjetas de crédito ni dinero en efectivo, esto con el fin de evitar las largas filas para los asistentes.

Los organizadores explican que el servicio podrá utilizarse con una manilla que deberá ser recargada en los puntos autorizados o a través de la página oficial del evento.

Aproveche el servicio de transporte que brinda el evento

El FEP ofrece un servicio de buses que llevaran a los espectadores al lugar para facilitar su llegada. Es necesario asegurar un cupo dentro del vehículo, a través de la página del festival. Los buses tendrán 3 puntos de encuentro: el parqueadero de la Universidad de los Andes, el parqueadero de Carulla Alhambra, y el parqueadero de Maloka ubicado sobre la carrera 68.

Esto es lo que puede y lo que no puede llevar

El evento especificó algunos artículos que están prohibidos para el ingreso al festival. No lleve sombrillas, mascotas, alimentos ni bebidas, camisetas de futbol ni tampoco cámaras profesionales. Debe llevar su carné de vacunación y tapabocas, para mantener las medidas de seguridad. Además, le recomendamos llevar bloqueador solar, sombreros o gorras, gafas, y si lo desea, puedes disfrazarse para la ocasión.

Prográmese para el evento que abrirá hoy sus puertas para el público desde la 1:00 p.m. Las presentaciones comenzarán a las 2:30 de la tarde y se extenderá hasta el domingo a las 3:30 de la madrugada.