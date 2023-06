Freddy Burbano rompió el silencio: la víctima mortal del accidente admiraba su música

El cantante de música popular, Freddy Burbano, se vio directamente involucrado en un accidente de tránsito, que se registró el sábado 9 de julio de 2022, entre su vehículo y un taxi al que impactó violentamente en la parte trasera.

En el hecho murió de manera instantánea una joven de 21 años identificada como Karen Molina. El artista, conducía en estado de embriaguez.

Inicialmente la Fiscalía General de la Nación legalizó la captura de Burbano y le impuso medida de aseguramiento domiciliaria. Sin embargo, en la siguiente diligencia judicial, una jueza de garantías le otorgó la libertad por considerar que no reunía los requisitos para ser un peligro para la sociedad.

La Fiscalía, en una audiencia de acusación, en enero 2023, cambió la tipificación de homicidio con dolo eventual y lo restituyó por homicidio culposo cuya conducta es menos grave y, por ende, la pena disminuye sustancialmente.

Después de casi un año del trágico accidente de tránsito en el que murió Karen Molina, Freddy Burbano rompió el silencio y habló con Noticias RCN de lo que sucedió ese día, un fatídico hecho que cambió la vida de tres familias.

La vida y la fama de Freddy Burbano

Freddy Burbano tuvo un difícil comienzo durante su juventud. Sus inicios se forjaron en la central de abastos Corabastos. Su especialidad: llevar a cuestas pesadas carga, las ajenas y las propias.

Es un duro, cómo olvidarlo, así lo recuerdan los vendedores.

El cantante de vez en cuando regresa, para no olvidar que esta fue su primera casa en la capital. llegó en 1991 con sus cuatro hermanos, su mamá y su padrastro, tenía 10 años y ya conocía lo que era la angustia

“Nos levantábamos a la 1 de la mañana, llegábamos a Corabastos, no nos demorábamos nada, nos íbamos a pie a vender repollo, calabaza y pues realmente en una situación muy compleja, porque la verdad, plata no había, esa es la verdad y así fue”.

Antes de llegar a Bogotá pasó por los departamentos de Putumayo y Boyacá, donde tuvo uno de sus peores dolores en el alma. Su papá y principal promotor de la música fue asesinado.

Mi mamá, ella vive muy orgullosa de lo que he logrado, pues se fue mi papá, pero me dejó una gran mamá

Pero rápidamente entendió que para sobrevivir tenía que soportar el peso de su realidad: “hacíamos manojos así y nos íbamos puerta a puerta, recuerdo que lo vendíamos a 100 pesos el manojito”. Hasta que un día, llegó su golpe de suerte.

“Yo entré a almorzar con unos amigos y me dieron la oportunidad de cantar dos canciones, de Vicente Fernández, cuando la gente le comenzó a gustar lo que yo hacía vi que había una oportunidad de buscar otro camino, de darle como cierto aire a mi vida y de buscar una esperanza de futuro por medio de la música”.

Burbano contó que mandó a hacer tarjeticas, fue al centro y compró pistas. “Como pude me compré un portátil y comencé a repartir tarjetas y a la gente le gustaba y me llamaban hacía conciertos privados en inauguraciones”

Me llamaban y pues yo iba me daban $200.000 y $300.000 por show. El fin de semana hacia dos o tres, entonces era muy bueno. Comencé a reunir plata y a escribir mis canciones

De los billares, las tiendas y los bautizos donde interpretaba con pistas canciones de los ídolos de la música ranchera, pasó a llenar plazas de pueblos, a interpretar canciones de su autoría, a compartir tarima con grandes estrellas de la música popular.

Él no se ha olvidado de su pueblo, de sus alrededores, Kennedy, Corabastos de Bogotá, del mismo Putumayo.

El artista contó detalles de la primera canción que compuso: “me entregaron un CD de puro despecho, se llama Bohemio, en una tusa. Es muy bonito ver una canción que tiene 135 millones de vistas en YouTube.

Karen Molina admiraba la música de Freddy Burbano

Después de escalar en la música y lograr llegar a la fama, Freddy Burbano consolidó un importante número de fanáticos y seguidoras de su talento.

Una de ellas era Karen Molina Luna, una estudiante de tercer semestre de administración de empresas que, con 21 años, con empleos alternos, también empezaba a labrar su futuro. Así como en su momento, lo hizo su ídolo.

Como son las cosas, mi hija era fanática de toda esa música popular. Ella conocía Freddy Burbano, aseguró la madre de Karen.

“Mi hija Karen para mí era todo, era mi tesoro, mi bebé”, dijo Henry Molina, el padre de la joven fallecida en el accidente.

De ella recuerdan con gran tristeza una promesa que les hizo un día para retribuir el amor y la compañía que ellos le habían brindado.

“Mi chinita tenía un bueno futuro. Nos decía que apenas ella terminara su carrera de la universidad iba a trabajar para darnos una casita, ya que no teníamos, nosotros pagamos arriendo.

Su meta era lograr un lugar seguro, digno y sobre todo propio, para los padres a los que siempre defendió.

Freddy Burbano rompió el silencio sobre el accidente

Todos sus planes se trastocaron el 9 de julio de 2022. Ese día transcurrió como de costumbre. Su madre preparó el almuerzo, su padre salió a cumplir su jornada laboral como vigilante y Karen asistió a clase en la universidad.

En otra parte de la ciudad, Freddy Burbano preparó temprano el show en un bar de Bogotá, pero solo una cosa cambió en las rutinas de estas familias: Karen que le decía si a cada oportunidad de ahorrar dinero, aceptó la propuesta de un amigo y se fue a hacer un turno en un bar.

Al terminar su turno, cuando iba en un taxi a su casa, de manera inesperada y trágica, el destino unió al artista y a su seguidora.

El amigo que le recomendó el turno en el bar a Karen llamó a su madre y le dijo: “pasó un accidente y yo le dije páseme a Karen, me dijo, no, Karen se murió.

Karen murió y yo quedé desplomado”, contó Henry Molina

El cantante habló por primera vez de lo que pasó ese día:

“Lo que sucedió fue muy tan rápido, como suceden todos los accidentes tan complejos, tan rápido que hoy en día me preguntó por qué me toco a mí”.

La familia molina se pregunta otra cosa, por qué a ellos, por qué a su hija.

Trate de esquivarlo, cuando vuelvo otra vez la cabrilla al centro fue cuando choque y perdí totalmente el control, dijo Burbano.

