Me tiran por las escaleras y allí me cogen a patadas y a puños: Joven presuntamente agredido en bar de Bogotá

En los últimos días ha estado circulando una denuncia pública de un joven que asegura haber sido víctima de agresión y discriminación en un establecimiento nocturno de Bogotá, ubicado en la localidad de Teusaquillo.

NoticiasRCN.com se contactó con la presunta víctima, quien responde al nombre de Sergio Pérez, con el fin de conocer su testimonio sobre lo ocurrido. Aunque intentamos hablar con los representantes del lugar, no logramos obtener respuesta.

El testimonio

Pérez relató que él ingresó a este establecimiento con su pareja y uno de los presentes comenzó a intimidarlos, al parecer, en un acto de homofobia. Transcurrida la noche, el presunto victimario se habría acercado al denunciante para agredirlo físicamente.

Ante lo ocurrido, el personal de seguridad decidió expulsar a la pareja. En ese momento se produjo una discusión entre los guardias y los clientes, quienes argumentaban que no fueron ellos los que comenzaron la disputa: "¿Por qué sacan a mí, el agredido (...), y no al agresor?"

"No recuerdo bien si me dejaron caer o me lanzaron por las escaleras (...) y allí es donde me empiezan a coger a patadas y a puños", señala la presunta víctima. También argumentó que quedó con graves lesiones en su cráneo y en su rostro a raíz de la agresión y que los trabajadores retuvieron a su pareja para evitar que lo auxiliara.

Posteriormente, decidieron instaurar la denuncia formal en la Unidad de Reacción Inmediata (URI) de Puente Aranda, en donde habrían sido víctimas de negligencia por parte de los funcionarios.

"No está la persona de la denuncia, espera a que se tome un tinto", fue la supuesta respuesta que le dieron en el lugar. "Al final me dijeron: 'no te vamos a recibir la denuncia porque no has ido a un centro médico'".

Luego de este suceso, el joven decidió ir a la Clínica Palermo para ser atendido por las lesiones. Al llegar allí, el guardia de seguridad se habría negado a dejarlo pasar porque no tenía tapabocas, lo que le generó aún más indignación.

Adicionalmente, denunció que no recibió la atención que requería y que su tiempo de espera fue muy largo pese a que no había tantos pacientes esperando. Decidió irse para su casa en la madrugada. Al día siguiente, al rededor de las 5 de la tarde, tuvo que acudir a la Clínica Marly puesto que el dolor por los golpes se habría hecho insoportable. En este centro de salud suturaron sus heridas y le dieron incapacidad por cinco días.

La respuesta que le dio el bar

Después de haberse conocido la denuncia en redes sociales, Pérez afirmó que fue contactado por el establecimiento. Los representantes legales y él tuvieron un encuentro para hablar sobre lo ocurrido.

Durante esta reunión, le habrían solicitado que identificara a sus agresores. "La conversación se tornó un poco revictimizante", señaló el denunciante, explicando que invalidaron su posición y que se escudaron diciendo que el personal había tercerizado por una empresa de seguridad.

También manifestó que la violencia ejercida por los trabajadores no era producto de homofobia ni discriminación y que el denunciante no tendría cómo comprobarlo.

Por este motivo, el joven indicó que continuará su proceso legal contra el bar y pidió a las autoridades tomar más control sobre la gestión de los operadores privados de seguridad dentro de los establecimientos.